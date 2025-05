Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Muziek luisteren met oortjes? KNO-arts benadrukt hoe je ‘op de juiste manier’ luistert en gehoorschade voorkomt

Het kan heerlijk zijn: Yves Berendse, Metallica of Adele in je oren op de fiets of in de trein. Maar het maakt volgens een KNO-arts nogal uit hoe je jouw oortjes of koptelefoon gebruikt. Want gehoorschade houden we natuurlijk het liefst buiten de deur.

Gehoorschade wil je namelijk het liefst beperken. Want van een piep in je oor of tinnitus word je echt niet vrolijk. Wist je dat deze beroepen het vaakst gehoorschade veroorzaken?

Gehoorschade door lang hoog volume

Heel veel mensen gebruiken oordopjes, oortjes of een koptelefoon om muziek of ander geluid op een apparaat af te spelen. Maar je kunt er ook je gehoor mee beschadigen, als je oortjes verkeerd gebruikt.

Gehoorschade kun je namelijk vooral oplopen als je hard en lang naar geluid luistert. Bijvoorbeeld via oortjes, maar ook bij discotheken, festivals of andere evenementen kan het geluid gehoorschade veroorzaken.

Koptelefoon of oortjes juist gebruiken

Diane Smit, KNO-arts en otoloog aan het UMC, legt tegen Radar uit dat ze zich zorgen maakt over toekomstige patiënten met gehoorschade. „Steeds meer mensen lopen op jonge leeftijd risico op muziekgerelateerde schade en daarbovenop stijgt onze levensverwachting. Dat betekent dat de kans groter is dat je op jongere leeftijd gehoorverlies oploopt en daar vervolgens langer mee moet leven.”

Daarom pleit zij ervoor dat je een koptelefoon of oortjes op de juiste manier gebruikt. Vaak is de combinatie van volume en duur de boosdoener. „Het is vaak onbedoeld, maar mensen worden soms veel te lang blootgesteld aan te harde muziek.”

Richtlijnen voor decibellen

Luister je muziek boven de 80 decibel, dan moet je volgens de KNO-arts opletten met hoe lang je luistert. „Hier zijn verschillende richtlijnen voor, want als je slechts een paar decibel omhoog gaat, kan dat al betekenen dat je de luistertijd moet halveren om gehoorschade te voorkomen.” Je kunt dit controleren met de Oorcheck.

Je kunt overigens ook een waarschuwing instellen op een toestel als je de geluidsgrens overschrijdt.

Volgens de De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is ook de 60/60-richtlijn te hanteren. Dat houdt in dat je niet langer dan 60 minuten achter elkaar muziek of audio luistert op maximaal 60 procent van het maximale volume.

Koptelefoon of oortjes?

Overigens speelt ook de pasvorm van de oortjes nog mee. Zodat de muziek die je aan hebt staan ook effectief in de gehoorgang terecht komt: „Op het moment dat er veel, zogenoemde, lekkage is, ben je geneigd de muziek harder te zetten – en dat is juist niet de bedoeling”, aldus Smit. Ook ruisonderdrukking, ook wel bekend als noise cancelling, draagt daaraan bij. „Wanneer er veel omgevingsgeluid is, ben je geneigd de muziek harder te zetten om dit te overstemmen. Met ruisonderdrukking hoef je de muziek minder hard af te spelen, waardoor het risico op gehoorschade afneemt.”

Een koptelefoon is wat betreft luisteren naar audio net iets beter. Omdat je met oortjes meer last hebt van omgevingsruis en geneigd bent de muziek harder te zetten. „Ook zorgt het feit dat een koptelefoon over de oorschelp zit voor een minder schadelijke geluidsbelasting, omdat het geluid niet direct in de gehoorgang komt, zoals bij oortjes wel het geval is.” Maar het volumeniveau en luisterduur blijven de meest bepalende factoren voor eventuele gehoorschade.

Hoge tonen

Daarnaast zijn mensen meer vatbaar voor schade in de hoge tonen van het gehoor, dan in de lage tonen. „Bij muziek met veel hoge tonen kun je dus sneller merkbare schade oplopen.” En ook pauzes in de audio maken nog uit. „Als een nummer weinig pauzes bevat, word je in dezelfde tijd blootgesteld aan meer lawaai dan bijvoorbeeld bij het luisteren naar een podcast.” In een podcast met vooral gesproken tekst, zitten namelijk veel meer natuurlijk pauzes.

