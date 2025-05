Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Op deze leeftijd gaat je lichaam al ‘achteruit’, stellen deskundigen

Terwijl we lichamelijke achteruitgang vaak pas op latere leeftijd verwachten, begint het al veel vroeger dan we denken. Neem bijvoorbeeld iets eenvoudigs als wandelen: je merkt het niet direct, maar je krijgt er elk jaar toch steeds meer moeite mee.

Uit onderzoek van de Universiteit van Nederland blijkt dat je lichaam al ongeveer vanaf je 25e begint af te takelen. Hoe dat kan? Eline van der Kruk, biomechanisch ingenieur aan de TU Delft, legt uit wat er precies met je lichaam gebeurt vanaf je 25e.

Zwakkere spieren

De achteruitgang van je lichaam begint al vroeg: niet vanaf je zestigste, zoals je misschien hoopt, maar vanaf je 25e begin je minder soepel te lopen en vanaf je dertigste worden je botten en spieren geleidelijk zwakker. Elk jaar na je dertigste worden je botten brozer en neemt je spiermassa jaarlijks met zo’n 5 procent af. Kortom: elk jaar word je fysiek wat minder sterk.

Volgens Van der Kruk zijn het niet alleen je spieren en botten die achteruitgaan. Ook je zenuwstelsel begint al eerder te veranderen. Vanaf je twintigste gaat je gehoor langzaam achteruit en rond je 25e begint je evenwichtsorgaan minder goed te functioneren. Daardoor duurt het langer om signalen van je hersenen naar je spieren te versturen. Dit alles zorgt ervoor dat je al ruim voor je zestigste anders gaat lopen.

Minder goed te been

Dat ‘anders lopen’ betekent: kleinere passen zetten, een bredere houding aannemen en over het algemeen ga je langzamer bewegen. Je gaat steviger staan om je evenwicht te bewaren en beweegt voorzichtiger.

Dat betekent niet dat je er meteen ‘zwak’ uitziet, maar het is vaak wel herkenbaar in kleine dingen. Van der Kruk noemt als dagelijkse voorbeelden het gebruiken van de armleuningen van een stoel om overeind te komen of vaker de trapleuning vastpakken tijdens het lopen. Redelijk ‘normale’ veranderingen naarmate je ouder wordt, maar wel met een reden.

Allemaal om te voorkomen te vallen

Eigenlijk probeert je lichaam met dat ‘voorzichtige bewegen’ te voorkomen dat er iets misgaat, zoals vallen. Naarmate je ouder wordt, wordt het vermijden van dat risico steeds belangrijker. Je denkt er meestal niet bewust over na, want wandelen is een simpele reflex: de ene voet voor de andere zetten. Maar tegelijkertijd is het een complex proces.

Wat onderzoekers van de Universiteit van Nederland wel zeker weten, is dat dit alles te maken heeft met valpreventie op latere leeftijd. Daarom begin je, vaak ongemerkt, al ruim voor je ‘oud’ bent met wennen aan een andere manier van bewegen.





Reacties