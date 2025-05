Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Is geluk een kwestie van karakter of omstandigheden? Onderzoekers zochten het uit

Wat maakt mensen gelukkig? Is geluk vooral iets dat van binnenuit komt, zoals je persoonlijkheid of instelling, of draait het meer om externe zaken als werk, gezondheid en relaties?

Wetenschappers uit onder meer Groot-Brittannië, Zwitserland en Nederland doken in deze vraag met een langdurig onderzoek, waarvan de resultaten onlangs verschenen in het vakblad Nature Human Behaviour. Het doel? Beter begrijpen waar geluk vandaan komt, zodat overheden effectievere manieren kunnen ontwikkelen om het geluk van burgers te verbeteren.

„Om gerichte beleidsmaatregelen te maken, moeten we eerst weten waar geluk precies vandaan komt”, legt hoofdonderzoeker Emorie Beck, psycholoog aan de Universiteit van Californië, uit.

Vier typen gelukzoekers

Voor het onderzoek analyseerden onderzoekers data van meer dan 40.000 mensen, verspreid over een periode van maar liefst 33 jaar. Deelnemers uit vijf landen vulden enquêtes in over hun levensgeluk, met vragen over onder meer hun werk, gezondheid, inkomen, relaties en woonsituatie.

Wat blijkt? Er zijn grofweg vier soorten mensen als het gaat om geluk:

Zij die vooral gelukkig worden door interne factoren, zoals karakter en instelling (top-down). Mensen die hun geluk vooral halen uit externe omstandigheden (bottom-up). Een groep waarbij geluk ontstaat door een combinatie van beide. En een groep waarbij er geen duidelijk patroon te ontdekken viel.

Voor die laatste groep bekijken de onderzoekers of er nog andere, niet-onderzochte factoren een rol spelen.

One-size-fits-all werkt niet

De belangrijkste conclusie: er is niet één universele formule voor geluk. „Sommige mensen worden gelukkiger van beter werk of een hoger inkomen, anderen juist van innerlijke rust of persoonlijke groei”, aldus Beck.

Dat betekent ook iets voor beleid. Overheidsmaatregelen die zich enkel richten op economische groei of juist alleen op mentale gezondheid, zullen waarschijnlijk tekortschieten. Een aanpak die oog heeft voor zowel de binnen- als de buitenkant van geluk, én ruimte biedt voor individuele verschillen, lijkt effectiever.

