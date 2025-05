Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Misleidende en dubieuze aanpak bij ‘levenslange garantie’-belofte borstimplantaten: ‘Dit mag niet’

Vrouwen die borstimplantaten overwegen, wordt vaak verteld door klinieken dat zij ‘levenslange garantie’ krijgen bij bijvoorbeeld scheuren of andere defecten. Maar uit de kleine lettertjes blijkt toch vaak iets anders. En daar is vooral de patiënt de dupe van.

Over borstimplantaten klinken steeds vaker negatieve geluiden. Sommige vrouwen kiezen er inmiddels bewust voor om deze te laten verwijderen vanwege allerlei klachten en bijwerkingen.

‘Levenslange garantie’ misleidend bij borstimplantaten

Ook Radar deed vaker onderzoek naar de negatieve aspecten van borstimplantaten. Het programma concludeert inmiddels dat de ‘levenslange garantie’-belofte van klinieken vaak niet helemaal in de haak is.

Het zit namelijk zo: mocht een vrouw vanwege mankementen of andere klachten een implantaat willen verwijderen? Dan moet zij volgens de contracten een vervangende implantaat van hetzelfde merk kiezen. Wil je als vrouw de implantaten laten verwijderen, zonder vervangende implantaat? Bijvoorbeeld vanwege gezondheidsklachten of wantrouwen richting de siliconen? Dan wordt dat niet vergoed. Ook niet al is de implantaat beschadigd of gescheurd is.

Financiële compensatie geldt alleen als je dus kiest voor een vervangende siliconen van hetzelfde merk.

Advocaat over garantieregeling: ‘Dit mag niet’

Tegelijkertijd blijkt er een juridisch trucje achter de garantieregeling te zitten. Gaan vrouwen wel akkoord met een vervangend implantaat en dus de vergoeding, dan doen ze daarmee afstand van verdere juridische aanspraken tegen de fabrikant. „Zij ondertekenen een verklaring waarin staat dat de fabrikant (zoals bijvoorbeeld bij het merk Mentor) niet verder aansprakelijk wordt gesteld, afstand wordt gedaan van mogelijke claims en dat toekomstige juridische stappen over hetzelfde incident worden uitgesloten”, schrijft Radar.

Advocaat Jantina Hiemstra laat aan Radar weten dat dit niet is toegestaan. Het inperken van schadevergoeding via een garantieregeling mag wettelijk niet. Ook benadrukt zij dat deze garantie misleidend is en de indruk wekt dat product veilig en levenslang houdbaar is.

Rol van kliniek en plastisch chirurg bij borstimplantaten

De garantie wordt overigens niet door patiënten geregeld, maar verloopt via een behandelend plastisch chirurg. Dat roept ook vragen op over hun rol. Een chirurg is op dat moment namelijk de tussenpersoon. Veel klinieken vermelden op hun websites dat zij ‘levenslange garantie’ bieden via de bovengenoemde weg. Dat wekt de indruk dat patiënten goed beschermd zijn, maar de feitelijke voorwaarden zijn beperkt en nauwelijks bekend.

Volgens de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) is er „niets bekend is over garantieafspraken” en daarom wil de vereniging ook ook geen toelichting geven aan Radar.

Recht op schadevergoeding

Advocaat Hiemstra benadruk dat patiënten recht hebben op een schadevergoeding als een product, bijvoorbeeld een borstimplantaat, gebrekkig is. Maar dit weten volgens haar veel patiënten niet.

Ook minister Fleur Agema (VWS) reageert verontwaardigd op deze aanpak. „Het is natuurlijk wel de bedoeling dat je een deugdelijk product levert. Het is een product dat het lichaam in gaat, daar moet je niet dit soort zorgen over krijgen. Als het scheurt dan moet je gewoon geholpen worden, ook door de fabrikant. Een fabrikant kan niet ineens met rare contracten komen die niet mogen.”

Zij wil dan ook dat de inspectie (IGJ) deze kwestie onder de loep neemt. Maar Agema is duidelijk over deze aanpak: dit mag niet. Ook richt ze zich tot de fabrikanten met een heel duidelijk verzoek: houd hiermee op, stop hiermee.



