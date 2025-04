Wil je van je telefoonverslaving af? Je telefoon op zwart-wit zetten kan daarbij helpen

Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zwart-wit scherm instellen: de truc tegen je telefoonverslaving

Ben je op zoek naar manieren om minder vaak naar je telefoon te grijpen en er korter naar je scherm te kijken? Dan is een telefoon in zwart-wit misschien de oplossing voor jou. Het idee is dat je aandacht minder wordt getrokken zonder felle kleuren, waardoor je minder snel afgeleid bent.

Dit is waarom een telefoonscherm zonder kleuren hierbij kan helpen en wat voor voordelen een ouderwets zwart-wit scherm heeft.

Geen felle kleuren, maar grijstinten

Dr. James Hamblin legt in The Atlantic uit hoe een eenvoudige truc je iPhone minder verleidelijk maakt: zet je scherm op grijstinten. Volgens hem zijn emoties en aandacht sterk verbonden met de waarneming van kleuren. Een handige oplossing om je telefoonverslaving wat te verminderen.

Felle kleuren trekken namelijk van nature onze aandacht. Voornamelijk de rode notificatie-badges op app-icoontjes zorgen bij veel mensen voor onrust, omdat de kleur rood een signaalfunctie heeft en je brein stimuleert. Dit trekt constant je aandacht en maakt je telefoon verslavend. Door je scherm op grijstinten te zetten, vallen deze kleurtjes nauwelijks meer op en wordt eindeloos scrollen minder aantrekkelijk.

Steeds als jij je telefoon ontgrendelt, geven kleuren je brein dus eigenlijk een beloning. Dr. James Hamblin noemt ‘casino-stad’ Las Vegas als voorbeeld van wat kleuren kunnen doen: alles daar heeft felle, flitsende kleuren, veelal rood. Het trekt je aandacht en je brein wordt constant gestimuleerd. Mensen daar worden zo ongeveer ‘gek’ en beginnen te gokken.

Minder snel afgeleid door je telefoon

Het is niet zo’n grote moeite om de kleuren te veranderen op je telefoon. Oorspronkelijk is deze functie bedoeld voor mensen die kleurenblind zijn, zodat ze kleuren beter van elkaar kunnen onderscheiden. Maar iedereen kan ervoor kiezen om het scherm op grijstinten te zetten. Dit maakt het gebruik van je iPhone direct minder aantrekkelijk. Je apps krijgen de uitstraling van een saaie, oude krant, waardoor je minder geneigd bent om urenlang op je scherm te blijven kijken.

De content op sociale media-kanalen, zoals op Instagram, wordt overduidelijk een stuk minder interessant door je telefoon op zwart-wit te zetten, maar er is natuurlijk ook een optie om het af te wisselen. Zet je iPhone bijvoorbeeld op zwart-wit wanneer je aan het werk bent. Grote kans dat je minder snel het gevoel krijgt dat je steeds je Instagram moet checken. Nog een pluspunt: de batterij van je telefoon gaat zo véél langer mee.

Hoe doe je het?

Zo stel je je iPhone of iPad in op grijstinten:

Open de Instellingen-app op je apparaat. Ga naar Toegankelijkheid en tik op aangepaste weergave Selecteer Kleurfilters en zet de schakelaar aan. Kies Grijstinten om je scherm in rustige, minder afleidende kleuren weer te geven.

Met deze instelling worden felle kleuren uitgefilterd, waardoor je minder snel afgeleid wordt en je scherm minder aantrekkelijk oogt. Perfect als je je telefoongebruik wilt verminderen.

Zo doe je het op een Samsung-telefoon:

Open de Instellingen-app op je telefoon. Ga naar Toegankelijkheid. Tik op Verbeteringen voor zichtbaarheid. Selecteer Kleurcorrectie en zet de schakelaar aan. Kies Grijstinten om je scherm in zwart-wit weer te geven.

Wil je het snel aan- en uitzetten? Voeg dan een snelkoppeling toe via Instellingen > Toegankelijkheid > Sneltoets voor toegankelijkheid en selecteer Kleurcorrectie.

