Waarom investeren in levensgeluk belangrijker is dan ooit volgens gelukscoach Renata Pijpers

Oorlog, klimaatcrisis, economische onzekerheid, digitale overprikkeling: de wereld voelt voor veel mensen instabieler dan ooit. En hoewel we de afgelopen jaren flink hebben ingezet op werkgeluk met hippe kantoren, flexibele werktijden en goede koffie, lijkt dat niet meer genoeg voor levensgeluk.

Volgens gelukscoach Renata Pijpers is het tijd om een stap verder te gaan: van werkgeluk naar levensgeluk. Of geld gelukkig maakt… dat lees je dan weer in een wekelijkse Metro-rubriek.

Niet de luxe, maar de basis

,,Levensgeluk is geen luxe. Het is een noodzaak geworden”, zegt Pijpers. In haar werk bij Inner Smile Company helpt ze mensen en organisaties om geluk niet alleen op de werkvloer te stimuleren, maar in het leven als geheel. Volgens haar is dat in deze roerige tijd de enige manier om echt veerkrachtig te blijven.

Met behulp van een speciaal ontwikkelde app meten gebruikers hun geluksniveau op basis van wetenschappelijke inzichten, waaronder die van geluksonderzoeker Ruut Veenhoven en het Erasmus Happiness Economics Research Organisation. De resultaten worden weergegeven in een persoonlijk ‘gelukswiel’ dat verschillende factoren laat zien: van gezondheid tot relaties, van weldoen tot balans. Op basis daarvan maken we met de deelnemer een concreet geluksplan om hun levensgeluk stap voor stap te versterken.

Geluk vs. plezier

Volgens Pijpers halen we geluk en plezier te vaak door elkaar. ,,Plezier hebben betekent een kort piek, zoals bij een zak chips of een leuke serie. Maar levensgeluk gaat over de lange termijn: over tevredenheid over het leven als geheel.” Waar plezier vaak komt met een dopaminepiek, draait geluk meer om serotonine, de stof die zorgt voor rust en balans.

Juist in onzekere tijden is het volgens haar cruciaal om te werken aan dat diepere gevoel van tevredenheid. ,,Als het buiten stormt, moet je binnen sterk staan. Levensgeluk geeft richting als het kompas van buiten even niet werkt.”

Is levensgeluk dan maakbaar?

Pijpers erkent dat geluk deels genetisch bepaald is. Toch benadrukt ze dat het ook in de dagelijkse keuzes zit. ,,Je hoeft niet de hele dag gelukkig te zijn om een gelukkig leven te hebben. Een goed gesprek, een kop koffie, een wandeling, ook in kleine dingen kun je geluk ervaren.”

En zelfs als het leven tegenzit, bijvoorbeeld bij ziekte of verlies, kun je volgens haar nog steeds werken aan een gevoel van rust en tevredenheid. ,,Ik kijk dan altijd: wat ligt binnen mijn cirkel van invloed? Je hebt niet overal grip op, maar je kunt wel zelf kiezen hoe je met iets omgaat.”

Werkgeluk is niet genoeg

Waarom is alleen inzetten op werkgeluk niet meer toereikend? Volgens Pijpers ligt het antwoord in de wereld om ons heen. ,,De samenleving verandert snel. Alleen focussen op werk is te beperkt. Mensen hebben ook buiten hun werk verbinding nodig, zingeving, stabiliteit. Daar begint echte veerkracht.”

Binnen Inner Smile werken ze daarom met tientallen interventies, van gezondheidstesten tot relatiecoaching en geldadvies. Alles om mensen te helpen keuzes te maken die passen bij hun leven, niet alleen bij hun werk. En dat heeft ook een positief effect op organisaties: minder verzuim, minder verloop en meer betrokkenheid.

Pijpers pleit zelfs voor levensgeluk als vak op school. ,,We leren van alles over rekenen en taal, maar nauwelijks hoe we met het leven moeten omgaan. Terwijl dat uiteindelijk bepaalt hoe gelukkig je bent.”

Ze ziet hoop in jongere generaties. ,,Gen Z is veel bewuster bezig met zingeving, duurzaamheid en geluk. Daar kunnen we allemaal iets van leren.”

Levensgeluk in een wankele wereld

Is het niet egoïstisch om met geluk bezig te zijn, terwijl er zoveel mis is in de wereld? Pijpers vindt van niet. ,,Als je zelf in balans bent, kun je anderen ook beter helpen. Denk aan het zuurstofmasker in een vliegtuig: eerst zelf ademen, dan pas kun je iemand anders helpen. Door zelf aan je geluk te werken, draag je uiteindelijk bij aan een positievere wereld.”

,,Levensgeluk is niet iets wat je even afvinkt. Het vraagt aandacht, bewustzijn en soms ook lef om dingen te veranderen. Maar het is de moeite waard. Voor jezelf én voor de mensen om je heen.”

