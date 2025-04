Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Bijzondere oorzaak waarom je met de jaren steeds meer last hebt van hooikoorts

Wie de afgelopen jaren meer snottert, niest en krabt aan z’n ogen zodra het lente wordt, is niet de enige. En het ligt niet alleen aan het weer of de rondvliegende pollen. Nieuw onderzoek uit België legt de vinger op een minder voor de hand liggende oorzaak: stikstof.

Een team van de KU Leuven ontdekte dat stikstofvervuiling niet alleen het pollenseizoen verlengt, maar ook zorgt voor veel krachtigere pollen. Met andere woorden: niet alleen meer, maar ook gemener. En dat voel je, zeker als je last hebt van hooikoorts.

Bemesten zorgt voor meer niezen

De onderzoekers namen graslanden onder de loep, die in België rijkelijk worden bemest met extra stikstof in de vorm van kunstmest. Wat bleek? Op plekken met extra stikstof produceerden de grassen zes keer zoveel pollen als op onbemeste stukken grond. In labtests bleken immuuncellen van hooikoortspatiënten veel heftiger te reageren op pollen uit bemeste gebieden, waardoor de hooikoortsklachten ook steeds erger lijken te worden.

Volgens het onderzoek waren de immuuncellen zelfs ruim vijf keer gevoeliger voor bemeste pollen. Ook het aantal allergie-gerelateerde antistoffen in het bloed van proefpersonen steeg flink. Kortom: stikstof zorgt dus voor pollen die beter zijn in het uitlokken van een allergische reactie.

Meer gras = meer hooikoorts

De impact van stikstof gaat verder dan alleen onze neuzen. De bemesting verandert namelijk het hele ecosysteem. Grassen krijgen de overhand en bedekken een veel groter deel van het landschap. In bemeste gebieden domineren ze tot wel 61 procent van de vegetatie, terwijl op schrale, onbemeste grond dat nog geen derde is.

Tegelijkertijd neemt de variatie van planten flink af. En dat betekent: minder bloemetjes, meer gras, en dus veel meer pollen.

Niet alleen een Belgisch probleem

Stikstofvervuiling is niet iets wat ophoudt bij de grens. Ook in Nederland liggen de concentraties al jaren veel te hoog. In België komt jaarlijks gemiddeld meer dan 20 kilogram stikstof per hectare vrij, terwijl de veilige grens voor de natuur meestal rond de 5 tot 10 kilogram ligt. Die overmaat werkt niet alleen door in de biodiversiteit, maar dus ook in onze gezondheid.

Hooikoorts is niet alleen hinderlijk, het beïnvloedt ook de kwaliteit van leven. Meer en agressievere pollen zorgen ervoor dat allergieklachten langer en heviger aanhouden. En hoewel dit Belgische onderzoek zich richtte op grasland en grassoorten, verwachten onderzoekers dat stikstof ook invloed heeft op pollen van bomen en onkruid.

Toekomstig onderzoek moet meer inzicht geven in de bredere effecten van stikstof op allergieën. Maar de eerste signalen zijn duidelijk: zolang de stikstofuitstoot hoog blijft, zal ook het pollenseizoen steeds pittiger worden.

Veel last van hooikoorts? Metro zette eerder een aantal handige tips op een rij om de dag en nacht beter door te komen.

Reacties