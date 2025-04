Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Je gehoor zegt kennelijk iets over het risico op hartproblemen: ‘Vroeg waarschuwingssignaal’

Je hart wil je zo lang mogelijk pompend en gezond houden. Maar helaas worstelen sommige mensen ook met hartproblemen, zoals hartfalen. En kennelijk is er een relatie, of zelfs waarschuwingssignaal, te herkennen tussen gehoor en het risico op hartfalen, blijkt uit een nieuwe studie.

Hart- en vaatziekten zijn bij zowel mannen als vrouwen doodsoorzaak nummer één.

Onderzoek naar hartfalen en gehoor

Sommige mensen kampen met hartfalen, oftewel een aandoening waarbij het hart niet goed kan pompen. Vaak omdat het hart zwak of stijf is. Hartfalen kan worden veroorzaakt door hoge bloeddruk of obesitas. Overigens betekent hartfalen niet dat het hart het begeeft, maar dat het extra ondersteuning nodig heeft.

Een nieuwe studie, waar ook BBC Science Focus over schrijft, legt nu ook een link tussen gehoorverlies en een verhoogd risico op hartfalen. Voor de studie bekeken onderzoekers gegevens van meer dan honderdduizend patiënten met hartfalen. En namen ook de hoedanigheid van hun gehoor onder de loep.

Meer risico op hartfalen

Mensen met onvoldoende of slecht gehoor hadden respectievelijk 15 en 28 procent meer kans op hartfalen dan mensen met een normaal gehoor. En ook andere type deelnemers die hoger scoorden op ‘slechter gehoor’, hadden een verband met een groter risico op hartfalen.

Het ging om een observationele studie, waardoor er geen direct bewijs is dat gehoorverlies hartfalen veroorzaakt. Maar wel laat het onderzoek zien dat de twee sterk met elkaar verbonden zijn.

Stressreactie door gehoorverlies

Maar hoe kan dat? Bij veel mensen gaat hun gehoor vaak achteruit als zij ouder worden. Zonder hulpmiddelen, zoals gehoortoestellen, kan dit leiden tot sociale, psychische of emotionele klachten. Factoren die ook het risico op hartfalen verhogen.

De onderzoekers denken dat de effecten van gehoorverlies een stressreactie op het lichaam kan geven en ontstekingen kan aanwakkeren en bloedvaten beschadigen. Eerder legde gezondheidswetenschapper Len de Nys al het een en ander uit over chronische ontsteking en bepaalde ziektebeelden.

Het bovengenoemde effect kan druk op het hart uitoefenen en het risico op hartproblemen vergroten.

Oor waarschuwingssignaal voor hartproblemen

Maar er zou ook meer biologisch verband kunnen zijn. „De rijke verspreiding van haarvaten in de cochlea (een holte in je oor) en de hoge stofwisselingsbehoefte van het binnenoor, maken deze gebieden mogelijk gevoeliger voor systemische vaataandoeningen dan alleen lokale problemen met de bloedsomloop”, leggen de onderzoekers uit. Oftewel, omdat het binnenoor afhankelijk is van veel kleine bloedvaten en veel energie verbruikt, zou het bijzonder gevoelig kunnen zijn voor problemen met de bloedstroom. Dit betekent dat gehoorverlies een vroeg waarschuwingssignaal kan zijn voor hartproblemen, waaronder hartfalen.

Overigens ontdekten de onderzoekers dat een gehoortoestel helpt bij het verbeteren van het gehoor, maar niet bij de onderliggende bloedstroomproblemen die dit risico op hartfalen mogelijk veroorzaken.

