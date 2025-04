Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dit stofje blijkt essentieel voor een fit brein en tempert veroudering hersenen (en hier zit het in)

Ons brein is nogal heilig als het om ons functioneren gaat en het liefst houden we onze hersenen daarom zo lang mogelijk fit. Nieuw onderzoek toont aan dat een specifieke vitamine nogal belangrijk is om veroudering van onze hersenpan zo lang mogelijk te temperen.

Ouder worden we allemaal. Maar we kunnen het verouderingsproces wel vertragen met bepaalde keuzes die we maken. En als je iets zo lang mogelijk ‘jong’ wilt houden, is het wel je brein. Omdat we hersenziektes als Alzheimer of Parkinson het liefst buiten de deur willen houden.

Essentiële vitamine voor ons brein

En kennelijk is er een stofje dat nogal een essentiële rol speelt bij de staat van je hersenen. Krijg je hier te weinig van binnen? Dan kan het zijn dat het verouderingsproces van je brein sneller toeslaat. Welke stof dat is? Vitamine K. Eerder bleek ook al dat Omega 3 een gunstig effect heeft tegen veroudering.

Vitamine K is een stofje dat we veelal uit groenten halen. Maar dat de stof zo belangrijk is voor onze hersenpan, is nieuwe materie. Nieuw onderzoek, waar ook BBC Science Focus over schrijft, toont namelijk aan dat vitamine K belangrijk is voor de cellen in de hippocampus. De hippocampus is het deel in onze hersenen dat verantwoordelijk is voor ons geheugen en leervermogen.

Onderzoek bij muizen

Uit het onderzoek, dat de wetenschappers deden bij muizen, bleek dat de dieren die een tekort aan vitamine K hadden, meer moeite hadden met hun geheugen en leervermogen. Deze muizen, met dus een vitamine K-tekort, hadden namelijk moeite met het herkennen van objecten die ze eerder hadden gezien. Dat bleek een indicatie van een verminderd geheugen.

Ook bleken deze muizen, met het tekort, meer moeite te hebben om hun weg te vinden door een waterdoolhof. Daaruit konden de onderzoekers vaststellen dat hun ruimtelijk inzicht was verslechterd.

Cognitieve achteruitgang door tekort vitamine K

De hippocampus maakt nieuwe cellen aan in een proces dat neurogenese heet. Dit proces houdt de hersenen gezond en beschermt ze tegen schade. Maar bij de muizen met een tekort aan vitamine K, nam ook het neurogenese-proces af. Deze muizen maakten namelijk minder neuronen aan.

Hoofdonderzoeker Tong Zheng legt uit dat aantasting van neurogenese kan bijdragen aan cognitieve achteruitgang. Ook ontdekten de onderzoekers meer tekenen van inflammatie in hersenen van muizen met het vitamine K-tekort. En ook ontstekingen in de hersenen spelen een rol bij cognitieve achteruitgang. Eerder vertelde gezondheidswetenschapper dr. Len de Nys aan Metro over de gevaren van chronische ontstekingen in ons lichaam.

Gezonde hersenen en voeding

En voordat je nu een sprintje richting de drogisterij trekt om een potje vitamine K-tabletjes te halen: e onderzoekers moedigen vooral aan om een gezond eetpatroon te ontwikkelen. „Eet je groenten”, aldus mede-onderzoeker Sarah Booth.

Vitamine K zit namelijk in tal van groenten. Zoals spinazie, boerenkool, erwten, spruitjes, broccoli, kool, peterselie, avocado en ook de fruitsoort kiwi. Wil je meer breinvoer nuttigen? Eerder schreef Metro ook over deze andere voeding waarmee je je hersenen fit houdt.

