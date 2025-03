Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zomertijd is ingegaan: zo kom je de dag door met een uur minder slaap

Het is weer zover: afgelopen nacht is de zomertijd ingegaan en hebben we een uurtje minder geslapen.

De klok is afgelopen nacht om 02.00 uur verzet naar 03.00 uur, want – ezelsbruggetje – in het voorjaar gaat de klok een uur vooruit.

Discussie rondom zomer- en wintertijd

De zomer- en wintertijd roept al jaren discussie op over nut en noodzaak ervan. In 2018 bleek uit een peiling onder Europeanen dat 84 procent er liever vanaf wil. Over een Europees wetsvoorstel uit hetzelfde jaar om de EU-lidstaten te laten kiezen om alleen de zomer- of de wintertijd aan te houden, is nog geen beslissing genomen.

Een grote groep Nederlanders wil dus het liefst maar één tijd. Maar welke zou dat dan moeten worden? Voorstanders van de zomertijd vinden het veelal fijn dat het in de avonden wat langer licht buiten is. Daartegenover zijn er ook mensen die kiezen voor de wintertijd. Dat zijn onder anderen werkenden met zogenoemde buitenberoepen, zoals boeren en bouwvakkers. Ook heeft de wintertijd voordelen voor het verkeer. Meer licht tijdens de ochtendspits zorgt namelijk voor minder ongelukken op de weg.

Tips om de overgang makkelijker te maken

Gelukkig is er op dit moment genoeg te doen om de tijdsprong iets minder heftig te maken. Metro somde begin deze week nog een aantal tips op, zoals zorgen voor voldoende daglicht en actief blijven. En voor kinderen? Daarbij werkt het bijvoorbeeld om de slaapkamer echt goed donker te maken. „Zo stimuleer je de melatonine-aanmaak. Het lichaam vat het donker dan op als een signaal om te gaan slapen”, vertelde baby- & kinderslaapcoach Marlin Goethals van De Slaapfee eerder tegen deze website.

Ook invloed voor dieren

Maar het ingaan van de zomertijd heeft niet alleen gevolgen voor de nachtrust van mensen. De Jagersvereniging riep eerder deze week op alert te zijn op overstekend wild. Het risico op aanrijdingen met reeën, herten en wilde zwijnen neemt volgens de vereniging in deze tijd „fors toe”, omdat automobilisten op andere tijden de weg opgaan en het wild zich daaraan moet aanpassen. Door langzamer te rijden krijgt het wild meer kans een auto te ontwijken, stelt de vereniging.

In het laatste weekend van oktober gaat de wintertijd weer in.

