De gezondheidsvoordelen van het drinken van warm water, in plaats van koud water

Veel mensen beginnen hun dag met een glas warm water. Maar wist je dat dit niet zomaar een wellness-trend is? Het drinken van warm water – zeker aan het begin van de dag – kan positieve effecten hebben op je lichaam.

Uit onderzoek blijkt dat warm water je spijsvertering kan helpen en een positief effect kan hebben op je darmen. Dit is waarom je deze simpele gewoonte aan je ochtendroutine toe zou moeten voegen.

Gezond voor je darmen

Uit meerdere studies blijkt dat warm water je spijsvertering stimuleert. Een onderzoek uit het World Journal of Pharmaceutical Research benadrukt dat warm water de darmbewegingen bevordert, obstipatie vermindert en helpt bij een efficiënte voedselvertering. Het ontspant de darmspieren, waardoor je spijsvertering sneller en beter op gang komt. Daar heb je dus de hele dag baat van.

Een glas warm water op een lege maag helpt bij een vlotte stoelgang. Het verhoogt de spierspanning in de darmen, waardoor afvalstoffen sneller worden afgevoerd. Dit effect werd ook aangetoond in een studie naar postoperatieve patiënten, waarbij het belangrijk was dat de darmen snel op gang kwamen. In deze studie leidde warm water tot een snellere darmwerking dan koud water.

Gezondheidsvoordelen van warm water drinken

Warm water hydrateert efficiënter dan koud water en draagt bij aan een betere doorbloeding. Daarnaast helpt het de stofwisseling te versnellen, wat kan bijdragen aan gewichtsverlies. Uit onderzoek blijkt dat warm water de vetafbraak stimuleert en een positief effect heeft op de nierfunctie en de afvoer van gifstoffen.

Volgens het onderzoek uit het World Journal of Pharmaceutical Research biedt warm water tal van extra gezondheidsvoordelen:

Vermindert stress : het ontspant de zenuwen en helpt bij het verminderen van angst en spanning.

: het ontspant de zenuwen en helpt bij het verminderen van angst en spanning. Verlicht menstruatiepijn : de warmte helpt bij het ontspannen van de buikspieren en vermindert krampen.

: de warmte helpt bij het ontspannen van de buikspieren en vermindert krampen. Versterkt het immuunsysteem : regelmatig warm water met gember en citroen drinken, kan helpen bij het bestrijden van griep en verkoudheid.

: regelmatig warm water met gember en citroen drinken, kan helpen bij het bestrijden van griep en verkoudheid. Helpt bij gewichtsverlies: warm water verhoogt de lichaamstemperatuur, waardoor het metabolisme tijdelijk versnelt.

Koffie op een lege maag

Mocht je liever koffie drinken om de dag te starten, pas dan op. Dat kan je spijsvertering en hormoonbalans flink in de war schoppen. Cafeïne stimuleert de aanmaak van maagzuur, wat zonder voedsel in je maag kan leiden tot irritatie, brandend maagzuur en zelfs maagklachten op de lange termijn.

Daarnaast zorgt koffie voor een piek in het stresshormoon cortisol, wat je energielevel op korte termijn verhoogt, maar later kan leiden tot vermoeidheid en stemmingswisselingen. Wil je je ochtendkoffie niet missen? Eet dan, na je glas warm water, eerst je ontbijt, om je maag en hormonen in balans te houden.

Hoe maak je er een gewoonte van?

Je hoeft het niet te overdrijven. De dag met een glas warm water van ongeveer 37 graden Celsius beginnen is al voldoende. Voeg eventueel een schijfje citroen of gember toe voor extra gezondheidsvoordelen. Drink het rustig op en wacht een paar minuten voordat je aan je ontbijt begint voor het grootste effect.

