Waarom je het warm krijgt als je schrikt (en wat er nog meer met je lichaam gebeurt bij gevaar)

Het kan de beste overkomen bij het horen van een onverwacht hard geluid of het kijken van een enge film: je schrikt je kapot. Je hart slaat op hol, je ademhaling versnelt en je voelt een golf van warmte door je lichaam trekken.

Dit zijn geen willekeurige reacties, maar een slim verdedigingsmechanisme van je lichaam. Maar waarom gebeurt dit eigenlijk? En wat gebeurt er nog meer in je lichaam bij gevaar?

Je lichaam schakelt over

Wanneer je schrikt of een bedreigende situatie ervaart, schakelt je lichaam direct over op de vecht-of-vluchtreactie. Dit oeroude overlevingsmechanisme zorgt ervoor dat je snel kunt handelen bij gevaar. Je hersenen geven een alarmsignaal af aan je bijnieren, die op hun beurt adrenaline en cortisol vrijmaken.

Hierdoor stijgt je bloeddruk en spannen je spieren zich aan. Tegelijkertijd ga je sneller ademhalen om meer zuurstof binnen te krijgen, wat je een extra energieboost geeft. Dit geeft je de kracht om gevaar zo snel mogelijk af te weren, door te vechten, of uit de weg te gaan door te vluchten. Natuurlijk is dat bij het kijken van een enge film niet nodig, maar je hersenen onderscheiden schrikken van een spannende scène niet van écht levensbedreigend gevaar.

Waarom krijg je het warm als je schrikt?

Veel mensen merken dat ze het plotseling warm krijgen bij schrik of stress. Dit komt doordat je bloedvaten zich verwijden om de verhoogde bloedtoevoer mogelijk te maken. Alles om je in staat te stellen om te overleven. Je lichaamstemperatuur stijgt kortstondig en om oververhitting te voorkomen, begin je vaak te zweten. Volgens onderzoekers is dit een natuurlijke manier van je lichaam om efficiënt om te gaan met een plotselinge stressreactie. Hoe vervelend ook, je lichaam probeert je te beschermen.

Bevriezen of flauwvallen

Niet iedereen reageert met vechten of vluchten. Sommige mensen verstijven volledig en kunnen even niet bewegen of reageren. Dit wordt de ‘freeze-reactie’ genoemd en is een instinctieve manier van het lichaam om zo onopvallend mogelijk te blijven. Volgens het Nederlands Kenniscentrum Angst, Dwang en Depressie kan dit ook een manier zijn om snel een keuze te kunnen maken op het moment dat je ergens van schrikt. Een keuze die volgens je hersenen het verschil tussen leven en dood kan maken. Ja, óók als je gewoon veilig op je eigen bank zit.

Anderen ervaren zo’n intense schrik dat ze flauwvallen. Dit gebeurt doordat de bloeddruk plotseling daalt in plaats van stijgt, waardoor er tijdelijk minder bloed naar de hersenen stroomt. Onderzoekers noemen dit een overreactie van het zenuwstelsel, waarbij het lichaam zichzelf als het ware uitschakelt om extreme stress te verminderen.

Wat kun je doen om je lichaam te kalmeren?

Deze reacties zijn volkomen normaal en bedoeld om je te beschermen. Toch kan het vervelend zijn als je lichaam te heftig reageert op onschuldige situaties. Technieken zoals gecontroleerd ademhalen, meditatie of mindfulness kunnen helpen om het zenuwstelsel te kalmeren en de stressrespons te verminderen. Metro schreef eerder al over tips van cardioloog Janneke Wittekoek om je hartslag te verlagen. Mocht je merken dat angst of paniek je dagelijks leven beïnvloedt, dan kan het verstandig zijn om professionele hulp te zoeken.

