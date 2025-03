Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Voorjaarsschoonmaak: waarom doen we het en waar is het goed voor?

Nu de zon volop schijnt, is de kans groot dat je de behoefte groeit je huis eens grondig aan te pakken. Ineens zie je hoe vies de ramen zijn en hoe rommelig de kasten geworden zijn. Tijd voor een voorjaarsschoonmaak. Maar waarom doen we dat precies en waar is het goed voor?

De meteorologische lente is nog niet begonnen, al hangt het met het stralende weer wel onvermijdelijk in de lucht. Gisteren werd de warmste 8 maart ooit gemeten. Om 11.20 uur tikte het kwik in De Bilt gisteren al 16,5 graden aan. In de rest van het land was het nog warmer op dat moment met temperaturen rond de 17 graden, meldde Weeronline.

Voorjaarsschoonmaak is traditie

Met dat voorjaarsweer valt plotseling op dat het tijd is om de bezem door het huis te halen. De kledingkast kan wel een opfrisbeurt gebruiken, en overal blijkt stof te liggen. Dat we de behoefte voelen schoon schip te maken als de lente aan breekt, heeft wereldwijd diepe traditionele wortels, schrijft National Geographic. Zo verwijst het blad naar de een van de vroegst bekende tradities van de voorjaarsschoonmaak: het Joodse feest Pesach. Dan moeten alle sporen van etenswaren met rijsmiddelen verwijderd worden. Dat symboliseert de haastige uittocht uit Egypte. Wachten tot hun brood gerezen was kon niet.

Een andere eeuwenoude voorjaarstraditie is de katholieke Witte Donderdag waarop de katholieken, voorafgaand aan Goede Vrijdag, het altaar in de kerk schoonmaken. Ook in aanloop naar het Perzisch Nieuwjaar, dat in maart gevierd wordt, worden kleding, dekens en ander textiel gronding gewassen. Ook aan Chinees Nieuwjaar (meestal in januari of februari) en aan traditionele Thaise Nieuwjaar Songkran zitten tradities verbonden van grondige schoonmaak.

Meer zonlicht is meer energie

Volgens psychotherapeut Ellen Skinner heeft die behoefte te maken met de wisseling van de seizoenen, zegt ze tegen National Geographic. Door minder zonlicht in de winter, maakt ons lichaam minder melatonine aan. De toename van zonlicht als het voorjaar aanbreekt en de afname van melatonine, geeft ook weer energie om onze omgeving eens grondig aan te pakken. Tijd voor een voorjaarsschoonmaak dus!

Bovendien laten meerdere studies zien dat een heuse ‘deep clean’-sessie, wanneer dan ook, therapeutisch kan werken en goed is voor de geest. Zo blijkt uit meerdere studies naar rommel en geestelijke gezondheid, dat minder rommel om je heen hebben (dus dat dingen op de plek liggen waar ze ‘horen’), daadwerkelijk een effect heeft op het gevoel van welbevinden.

Schoonmaken zelf is therapeutisch

Een ander onderzoek onder meer dan 3000 participanten in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Canada laat zien dat het schoonmaken zelf alleen al kalmerend werkt. Zelfs als stress door iets anders veroorzaakt wordt dan de rommelige omgeving, draagt het opruimen en schoonmaken bij aan een betere fysieke en psychische gesteldheid, concluderen de onderzoekers.

Reacties