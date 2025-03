Deel dit artikel: Share App Mail Pin

In deze levensfase is je stressniveau het laagst (en dat is iets om naar uit te kijken)

Ouder worden brengt zo z’n zorgen met zich mee: een rimpel hier, een pijntje daar en misschien een herinnering die net iets langer op zich laat wachten. Maar er is ook goed nieuws, dat vaak onderbelicht blijft: naarmate je ouder wordt, neemt je dagelijkse stress juist af. En dat is niet alleen een gevoel, maar ook wetenschappelijk onderbouwd.

Een langdurige studie van Penn State University volgde mensen tussen de 25 en 74 jaar over een periode van twintig jaar. Wat bleek? Jongvolwassenen van rond de 25 ervoeren op bijna de helft van hun dagen stressvolle gebeurtenissen. Bij zeventigers was dat nog maar op ongeveer een derde van de dagen het geval.

Veerkracht

En het blijft niet alleen bij minder stressvolle momenten. Oudere mensen blijken ook minder heftig te reageren op stress. Hun veerkracht neemt toe met de jaren, tot in elk geval halverwege de 50. Daarna neemt het aantal stressmomenten weer iets toe, maar de algemene trend blijft positief: wie ouder wordt, lijkt rustiger in het leven te staan.

Hierom ontspan je met de jaren meer

Volgens de onderzoekers heeft dat te maken met veranderende sociale rollen en prioriteiten. Jonge mensen hebben vaak veel ballen in de lucht: werk, een jong gezin, een sociaal leven, noem maar op. Naarmate je ouder wordt, verdwijnen sommige verplichtingen en komt er ruimte voor wat écht belangrijk is. Tijd wordt kostbaarder en die besteed je liever aan dingen waar je blij van wordt.

Dat ouder worden niet alleen rustiger, maar ook gezonder kan zijn, is geen fabeltje. Onderzoek laat zien dat mensen die ouder worden positief benaderen, gemiddeld bijna tien jaar langer leven. Ze slapen beter, bewegen meer, hebben meer sociale contacten en voelen zich nuttiger. Allemaal factoren die bijdragen aan een langer en vitaler leven. Vooral die sociale contacten worden steeds belangrijker voor een gezond en vervuld leven.

Minder stress, meer levenskwaliteit

Stress is niet alleen vervelend, het heeft ook invloed op je fysieke gezondheid. Minder stress betekent dus automatisch meer ruimte voor herstel, plezier en je algemene welzijn. En hoewel het leven nooit helemaal stressvrij is, lijkt het er sterk op dat ouder worden je meer innerlijke rust oplevert dan je op je 25ste voor mogelijk hield. En dat is iets om naar uit te kijken als je je verjaardagskaarsen uitblaast: ze brengen misschien wel de meest ontspannen jaren van je leven met zich mee.

