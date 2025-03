Deel dit artikel: Share App Mail Pin

6 dingen die spoedeisende hulp-artsen nooit doen (en jij misschien ook niet zou moeten doen)

Spoedeisende hulp-artsen zien dagelijks de gekste en gevaarlijkste verwondingen voorbij komen. Dat heeft hun kijk op bepaalde situaties veranderd, waardoor ze nu een stuk beter opletten tijdens alledaagse activiteiten.

Verschillende spoedeisende hulp-artsen vertelden aan The New York Times welke risico’s zij zelf koste wat het kost vermijden. Misschien iets om ook over na te denken?

Deze dingen doen SEH-artsen niet

1. Crocs dragen in de winter

Het lijkt zo handig: even snel naar buiten op je Crocs om de vuilnisbak buiten te zetten. Maar volgens Dr. Abdullah Pratt, spoedeisende hulp-arts bij University of Chicago Medicine, is dat een slecht idee als het buiten kouder wordt. Hij ziet dan wekelijks ‘Croc-specifieke’ verwondingen bij patiënten die door het gebrek aan grip zijn uitgegleden in de winter, als het glad is.

De zachte schoenen bieden geen enkel houvast, waardoor mensen makkelijker vallen. Dit kan leiden tot botbreuken of andere verwondingen, waardoor de extra tijd die het kost om je veters te strikken ineens als een kleine moeite voelt.

2. Te snel een avocado snijden

Dr. Adaira Landry, werkzaam bij het Brigham and Women’s Hospital in Boston, ziet opvallend veel snijwonden veroorzaakt door avocado’s. „Mensen snijden zichzelf in hun handpalm en verbazen zich dan als ik meteen vraag: ‘Was het een avocado?’” Ook bagels staan hoog op de lijst van gevaarlijke etenswaren.

Het gaat vaak op dezelfde manier mis: mensen snijden naar hun lichaam toe en gebruiken een te gladde snijplank. Bij zachte etenswaren, zoals avocado’s en bagels, glijdt het mes snel weg, met alle gevolgen van dien.

3. Springen op een trampoline

Volgens Dr. Gregory Sugalski, hoofd van de spoedeisende hulp bij Hackensack University Medical Center, zijn trampolines een directe weg naar gebroken botten. Hij ziet regelmatig botbreuken, ontwrichtingen en zelfs ernstig hoofd- en rugletsel. De meeste ongelukken gebeuren als meerdere mensen tegelijk springen.

Er zijn natuurlijk slimme oplossingen, zoals een veiligheidsnet of een ingegraven trampoline. Maar zelfs dan gebeuren er nog veel ongelukken. Zijn oplossing? Hij vermijdt trampolines liever helemaal.

4. Onbekende honden aaien

Dr. Pratt is dol op honden, maar in de praktijk heeft hij té vaak slachtoffers van hondenbeten behandeld. Hij benadrukt dat je nooit weet welke trauma’s een hond heeft doorgemaakt en wat zijn triggers kunnen zijn. „De meeste mensen hebben nog nooit gezien hoe het eruitziet als een hond iemand echt aanvalt. Ik wel.” Zijn advies: blijf op veilige afstand, ook als het om een hond van een bekende gaat.

5. Symptomen negeren

Dr. Landry neemt plotselinge, extreme symptomen altijd serieus. Of het nu gaat om hevige pijn op de borst of een plotseling verlamd lichaamsdeel, ze raadt aan om direct naar de spoedeisende hulp te gaan. „Ik snap dat mensen zich zorgen maken bijvoorbeeld de wachttijden, maar dat zou nooit belangrijker moeten zijn dan je leven.”

Ze voegt toe dat je bij een mogelijke hartaanval of een beroerte nooit zelf moet rijden, maar een ambulance moet bellen. „Hulpverleners kunnen je onderweg behandelen en de juiste afdelingen waarschuwen, wat cruciale minuten kan schelen.”

6. Zonder helm fietsen of skaten

Dr. Sugalski ziet het dagelijks: patiënten met ernstige hoofdwonden die geen helm droegen. „Mensen met een helm hebben vaak maar een paar schrammen, terwijl anderen ernstige hersenschade oplopen.” Of het nu gaat om een fiets, skateboard of elektrische step, zijn gouden regel is simpel: altijd een helm op.

