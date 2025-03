Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Rouw- en verliesexpert legt uit waarom we rouwen om beroemdheden die we nooit persoonlijk hebben gekend

Wanneer een icoon uit de media overlijdt, zoals we onlangs Dieuwertje Blok, Ron Brandsteder en Rob de Nijs verloren, voelen veel mensen verdriet. Zelfs als ze die persoon nooit in het echt hebben ontmoet is er sprake van rouw.

Hoe kan dat? Rouw- en verliesexpert Ilja Degenaar legt uit waarom het afscheid van een bekend persoon zoveel losmaakt.

Een eenzijdige, maar levensechte connectie

Een van de redenen waarom je je zo getroffen voelt als een bekend persoon overlijdt, is omdat je het gevoel hebt alsof je de persoon kent, simpelweg omdat diegene deel uitmaakt van je leven. „Er ontstaat een soort parasociale relatie: jij weet heel veel over hen, maar zij weten niets van jou”‚ legt Degenaar uit. „Toch voelt die connectie levensecht en vertrouwd. Dit verklaart waarom het overlijden van een bekende Nederlander voelt als een persoonlijk verlies.”

Dat we verdrietig worden bij het overlijden van een bekend persoon, is heel normaal, zegt Degenaar. „Bij de een heb je dat gevoel sterker dan bij de ander. Vaak verdwijnt met zo’n persoon ook een stukje van je jeugd of bepaalde herinneringen. Neem Dieuwertje Blok, voor velen was zij een vast ijkpunt. Als zij in beeld kwam, brak een bijzondere en feestelijke periode aan. Haar overlijden voelt alsof dat vertrouwde gevoel verdwijnt.”

Hetzelfde geldt voor bekende acteurs of muzikanten. „Iedereen heeft zo zijn eigen favorieten die hen bijvoorbeeld door een moeilijke tijd sleepten. De artiest in kwestie weet dat natuurlijk niet, maar als diegene overlijdt, kan dat een behoorlijke leegte achterlaten.”

Herinnering aan onze eigen sterfelijkheid

Het overlijden van een icoon raakt ons niet alleen vanwege hun betekenis in ons leven, maar ook omdat het ons herinnert aan onze eigen sterfelijkheid. „Het zegt iets over de levensfase waarin je zelf zit. Als jouw generatie van helden wegvalt, realiseer je je ook dat je ouder wordt. Daarom raakt zo’n verlies ons vaak dieper dan we vooraf verwachten.”

Sociale media versterken collectief rouwen

Tegenwoordig ontkom je er niet meer aan: social media en nieuwsplatforms staan vol met berichten, herdenkingen en herinneringen. „Waar rouw vroeger iets persoonlijks was, wordt het nu breed gedeeld. Dit helpt mensen om hun gevoelens te normaliseren, maar kan ook overweldigend zijn”‚ zegt Degenaar. „Sommigen verwerken hun verdriet door bloemen te leggen, berichten te posten, zoals de reacties op het overlijden van Rob de Nijs, of zelfs een tatoeage te zetten van hun held. Anderen doen het in stilte. Er is geen juiste of verkeerde manier om te rouwen.”

Omgaan met dit soort rouw

Wanneer mensen overvallen worden door dit soort rouw, kan het helpen om erover te praten en te onderzoeken of anderen zich hetzelfde voelen. „Door herinneringen en verhalen te delen, ontstaat er meer inzicht in waarom het zo raakt, wat kan helpen om het verdriet in balans te brengen. Soms ligt er achter het intense verdriet bij elk verlies een diepere angst, zoals de eigen angst voor de dood.”

Ze vervolgt: „Tegelijkertijd is meevoelen met het verlies van een bekend persoon volkomen gezond. Het besef dat bekende personen deel uitmaken van onze ‘tweede cirkel’, een constante aanwezigheid in ons leven, maakt hun verlies ingrijpender dan het op het eerste gezicht lijkt. Voor mensen met een klein sociaal netwerk of die zich eenzaam voelen, kan zo’n verlies nog harder aankomen. Het is daarom belangrijk om de impact hiervan niet te onderschatten en te erkennen welke betekenis deze personen in ons leven hebben gehad.”

