Postnatale depressie mogelijk al te zien aan hersenveranderingen tijdens zwangerschap

Postnatale depressie treft ongeveer één op de zeven moeders, maar wetenschappers begrijpen nog niet volledig wat er in de hersenen gebeurt bij vrouwen die hiermee te maken krijgen.

Een nieuwe studie werpt daar nu meer licht op: bij vrouwen die na de bevalling depressieve symptomen ontwikkelden, veranderden bepaalde hersengebieden al tijdens de zwangerschap.

Hersenscans onthullen veranderingen

Onderzoekers in Madrid analyseerden de hersenen van 88 zwangere vrouwen, zowel vóór als na de bevalling. Ze ontdekten dat vrouwen die na de geboorte depressieve klachten kregen, een toename vertoonden in de grootte van twee hersengebieden: de amygdala en de hippocampus.

De amygdala speelt een belangrijke rol in emotionele verwerking, terwijl de hippocampus helpt bij het reguleren van emoties. Vooral vrouwen die hun zwangerschap en bevalling als stressvol ervoeren, vertoonden grotere veranderingen in deze hersengebieden. Dit suggereert een mogelijke biologische link tussen de hersenontwikkeling tijdens de zwangerschap en de mentale gezondheid na de bevalling.

Hersenveranderingen bij postnatale depressie

Toch blijft een belangrijke vraag onbeantwoord: zorgen deze hersenveranderingen ervoor dat een vrouw vatbaarder is voor postnatale depressie, of zijn ze juist het gevolg van stress en depressieve gevoelens? „Het kan zijn dat vrouwen met een gevoelige amygdala een groter risico lopen op postnatale depressie”, zegt neurowetenschapper Susana Carmona, hoofdonderzoeker van de studie. „Maar het kan ook andersom zijn: dat de depressieve symptomen zelf de veranderingen in de hersenen veroorzaken.”

Wel moet gezegd worden dat de groep onderzochte vrouwen met 88 relatief klein is, en er geen harde uitspraak kan worden gedaan over het onderzoek. Er kan dus meer onderzoek nodig zijn naar dit vraagstuk.

Belang van vroegtijdige herkenning

Deze ontdekking sluit aan bij eerder onderzoek dat aantoonde dat de hersenen van zwangere vrouwen flink veranderen in aanloop naar het moederschap. Dit gebeurt mede door een stijging van zwangerschapshormonen zoals oestrogeen. Sommige van deze hersenveranderingen blijven zelfs tot twee jaar na de bevalling zichtbaar.

Belangrijke stap

Volgens experts is dit onderzoek een belangrijke stap naar betere herkenning en behandeling van postnatale depressie. „Als we weten welke hersengebieden veranderen en waarom, kunnen we beter voorspellen wie risico loopt en mogelijk eerder ingrijpen”, zegt Laura Pritschet, onderzoeker aan de Universiteit van Pennsylvania, in een interview met New York Times.

Hoewel postnatale depressie veel voorkomt, blijft het voor veel vrouwen lastig om erover te praten. In Nederland schat men dat jaarlijks ongeveer 23.000 vrouwen hiermee te maken krijgen. Door nieuwe inzichten zoals deze hopen onderzoekers de drempel te verlagen om hulp te zoeken. Want hoe eerder depressieve klachten worden herkend, hoe beter ze behandeld kunnen worden.

