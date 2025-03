Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Nachtbrakers opgelet: laat opblijven vergroot risico op depressie

Ben je iemand die graag laat opblijft? Dan kan het zijn dat je een grotere kans hebt op het krijgen van een depressie. Een nieuwe studie, gepubliceerd in tijdschrift PLOS One, legt uit hoe mindfulness, slaapkwaliteit en alcoholgebruik een rol spelen bij dit verhoogde risico.

Eerdere onderzoeken lieten al zien dat zogenaamde ‘avondmensen’, oftewel mensen die van nature laat opblijven, meer symptomen van depressie vertonen dan ‘ochtendmensen’ die vroeg uit de veren zijn.

Avondmensen hoger risico op depressie

Voor het onderzoek focusten de wetenschappers zich op een groep studenten. Deze studenten vulden vragen in over hun slaapgewoonten, mindfulness, piekeren, alcoholgebruik en niveaus van depressie en angst.

Wat bleek? De studenten die later gingen slapen en zichzelf zagen als een avondmens, hadden een aanzienlijk hoger risico op depressie. Dit hogere risico kan deels verklaard worden door verschillen in slaapkwaliteit, alcoholconsumptie en mindfulness. Maar gemiddeld gezien hadden avondmensen slechtere slaapkwaliteit, meer alcoholgebruik en waren ze minder mindful dan ochtendmensen.

Risico op een depressie verlagen

Betere slaapgewoonten, minder alcoholgebruik en meer mindfulness zouden kunnen helpen om het risico op een depressie te verlagen, menen de wetenschappers. Vooral bij jonge volwassenen.

„Veel jongeren kampen met mentale gezondheidsproblemen en blijven vaak tot laat op. Dit onderzoek suggereert dat het aanpassen van leefstijlgewoonten kan helpen om het risico op depressie te verkleinen.”

Uitslapen kán goed zijn

Maar ben je laat opgebleven en heb je in de ochtend wat extra uurtjes slaap nodig? Dan kan dat juist heel goed zijn voor je mentale gezondheid. Waarom? Het vermindert het risico op een depressie. Dat bleek uit onderzoek van de Zuid-Koreaanse Yonsei Universiteit. Maar er zitten wel een paar voorwaarden aan verbonden. Het is namelijk belangrijk dat je niet meer dan twee uur extra slaap pakt. Bij te veel extra slaap verhoog je namelijk juist het risico.

Het wordt aanbevolen om iedere nacht gemiddeld tussen de zeven en negen uur te slapen. Soms is het simpelweg een kleine aanpassing in je slaaproutine, waardoor je op zaterdag niet genoodzaakt bent om in bed te blijven. Ben jij een slechte slaper? In dit artikel geven we je een aantal natuurlijk tips voor een goede nachtrust.

