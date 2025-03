Deel dit artikel: Share App Mail Pin

DJ Lex van Berkel (The Boy Next Door) ‘draaide letterlijk door’ en belandde in psychiatrische kliniek: ‘Kwam soms de dag niet door’

De Tilburgse Lex van Berkel (32) ziet zichzelf de afgelopen tien jaar uitgroeien van plaatjes draaien op feesten en partijen tot internationale bekendheid als dj The Boy Next Door. Maar terwijl zijn carrière piekt, ervaart de dj achter de schermen psychische dalen. Totdat hij tot tweemaal toe wordt opgenomen in een psychiatrische kliniek. In het boek Doorgedraaid doet hij zijn verhaal over zijn ‘geheime’ angst-, dwang- en persoonlijkheidsstoornis en hoe er ondanks alles een stip aan de horizon is.

Bij dj’s en mentale worstelingen, moet je wellicht denken aan het droevige verhaal van de Zweedse Tim Bergling, die als dj Avicii bezweek onder de druk van de muziekindustrie en uiteindelijk zelfmoord pleegde. Het verhaal van Van Berkel zit iets anders in elkaar. Maar de dood van Avicii was wel een van de redenen dat hij zijn eigen ervaringen en gedachten besloot op te schrijven. Samen met psychotherapeut Sanne Winchester brengt hij zijn verhaal nu naar buiten.

Van plaatjes draaien naar internationale bekendheid

Van Berkel heeft als dj en muziekproducent The Boy Next Door bekende hits als La Colegiala met Fresh Coast en Jody Bernal of Whenever met Kriss Kross Amsterdam en Conor Maynard op zijn naam staan. Zijn hits hebben miljoenen streams en hij beklimt regelmatig een club- of festivalpodium wereldwijd.

De dj omschrijft zijn carrière als een vrij ‘logische’ weg. „Ik begon met draaien op schoolfeesten en bij vrienden en familie. Het bleek mijn passie te zijn. Soms verdiende ik op zo’n avond 100 euro, terwijl de huur van apparatuur mij 150 euro kostte. Maar dat maakte me niet uit. Ik wilde het namelijk te graag doen.”

In zijn studententijd draait Van Berkel in een grote Tilburgse club en niet veel later maakt hij de plaat met Que sí que no-zanger Jody Bernall. „Dat werd een hit in Nederland en leverde gouden en platina platen op. Een jaar later bracht ik samen met Kriss Kross Whenever uit en dat werd een wereldhit met 350 miljoen streams. Ik weet nog dat we daarmee een bilboard op Time Square in New York behaalden, terwijl ik zelf nog nooit in Amerika was geweest. Voor ik het wist draaide ik op allerlei festivals en clubs over de hele wereld.”

Carrière als The Boy Next Door piekt

De Tilburger, bij wie je nog steeds de Brabantse ondertoon hoort, heeft zichzelf nooit als succesvol of een beroemdheid beschouwd. „Zo heb ik het nooit gezien. Mijn dromen kwamen uit, maar ik was nog steeds een nuchtere Tilburger. Zelf kon ik ook niet bevatten dat dit mij overkwam. Pas nu ik terugkijk, realiseer ik me dat het groots is.”

Maar terwijl Van Berkel met zijn dj-carrière glorietijden beleeft, suddert op de achtergrond een worsteling met zijn psyche. Was dat iets dat de dj als kind ook al had? „Voor het boek ben ik wel in onderzoeken gedoken die ik als kind onderging bij de dokter. Dan stond er in de notities wel: ‘Lex wil graag aardig gevonden worden en complimenten krijgen’. Aan mijn karakteromschrijving kun je wel zien dat ik een pleaser was en alles graag goed deed. Ik had als kind ook wel dwangmatige handelingen. Maar bij kinderen zijn het vaak fases en kan het ook weer verdwijnen. Zolang het geen probleem vormt, is het niet erg.”

Dwang en angsten bepalen leven Lex van Berkel

Maar terwijl Van Berkel floreert in zijn artiestenbestaan, nemen die dwangmatige handelingen toe. „Ik draaide ook nog steeds in veel uitgaansgelegenheden. Maar als ik na een optreden terug naar huis reed, vreesde ik dat ik iemand zou aanrijden. Soms reed ik wel tien keer terug om 5 uur ‘s nachts, om te kijken of ik geen ongeluk had veroorzaakt. Die dwang werd zo erg dat ik alle hobbels van de A58 uit mijn hoofd leerde en kranten ging controleren of er geen ongelukken hadden plaatsgevonden. Ik was constant bang dat ik een ander leed aan zou doen.”

Hij vervolgt: „Maar ik vroeg bijvoorbeeld ook de camerabeelden van een café op waar ik had gedraaid om na te gaan of ik niks gedronken had. Ook was ik bang dat ik met iemand anders in bed lag en twijfelde ik of ik wel in mijn eigen huis was. Eigenlijk was ik nooit bang voor mezelf, maar dat iemand door mijn schuld iets zou overkomen. Nu valt dat wel te herleiden naar mijn jeugd. Ik ben bijvoorbeeld vrienden verloren door zelfmoord.”

Maar de dwang en klachten worden alsmaar erger. „Eigenlijk omdat ik mijn angsten niet onder ogen durfde te komen. Hoe meer shows ik deed, hoe beter mijn carrière ging, hoe slechter ik eraan toe was. Het was op een gegeven moment zo erg dat ik de dag niet meer doorkwam. Dan moest mijn vriendin mij meermaals op een dag bellen om te checken of ik nog leefde. Ik kwam alleen nog maar buiten voor mijn boekingen en om mijn hond uit te laten.”

Optreden en reizen vs therapie en medicijnen

Dat is namelijk het grote verschil tussen het verhaal van Van Berkel en bijvoorbeeld dj Avicii. „Mijn carrière was een vloek en een zegen tegelijk. De muziek is namelijk mijn passie en het sleepte me ook door die periode heen. Hoewel de muziekindustrie niet gemaakt is voor mensen zoals ik, vind ik optreden nog steeds geweldig.”

En zo belandt de dj in een jarenlange strijd van succes en euforie achter de draaitafel en angst en psychische problemen thuis. „Zakelijk leefde ik mijn jongensdroom, maar ik kon daar als mens niet van genieten. Eigenlijk verleg je steeds de grens. Tegelijkertijd zocht ik ook hulp. In Nederland beland je eerst bij de huisarts en kom je bij een praktijkondersteuner terecht. Maar vervolgens krijg je te maken met de psycholoog, groepssessies en EMDR. Ik greep iedere therapie aan. Maar mijn klachten werden erger. Daardoor moest ik medicijnen slikken en dat terwijl het festivalseizoen bezig was en ik zestig vluchten in zeven weken had.”

Opname psychiatrische kliniek

Maar dan dient de coronacrisis zich aan en ontstaat er radiostilte rondom The Boy Next Door. „Men dacht dat dat kwam door de coronacrisis, maar ik verbleef toen zeven maanden in een psychiatrische kliniek. Later volgden nog drie maanden opname in een andere kliniek.”

Van Berkel koos ervoor om zich vrijwillig te laten opnemen. „Dat is een van de laatste opties die je nog hebt. Maar het is keihard. Van ‘s ochtends tot ‘s avonds onderga je therapie. Alles wat je doet, wordt uitvergroot. Het is een bizar fenomeen als ik daar nu aan terugdenk.” Volgens de dj weet hij door zijn opname ook hoe slecht het gesteld is met de gezondheidszorg in Nederland. „Mensen met suïcidale gedachten moeten in Nederland doorgaans negen maanden wachten totdat ze hulp krijgen. De wachtlijsten zijn heel lang. En dan leven we tegelijkertijd in een wereld waar we continu op TikTok, Instagram en televisie fantastische dingen te zien krijgen. Daar deed ik ook aan mee, maar tegelijkertijd lag ik naar de klote onder de douche thuis.”

Boek Doorgedraaid

Sinds het afgelopen jaar gaat het goed met Van Berkel. „Na jaren van therapie, opkrabbelen en dan weer terugvallen in oude patronen, gaat het beter dan ooit.” Het kantelpunt? „Ik ben sinds mijn 17e samen met mijn vakantieliefde Anne. Mijn angst om haar te verliezen was altijd heel groot. Zij heeft mij altijd gesteund, maar op een gegeven moment zei ze: ‘Ik weet niet of dit goed komt’. Ineens kwam mijn angst om haar te verliezen dichtbij en besloot ik dat ik oké moest worden met mezelf. Ook buiten mijn relatie om moest ik goede intenties hebben en achter mezelf staan. Ik denk dat die jaren van therapie inmiddels z’n vruchten afwerpen. Al slik ik ook nog steeds medicijnen. Voor mij is het leven soms hard werken, maar ik weet dat ik dat kan.”

Het boek Doorgedraaid fungeert voor Van Berkel als een afsluiting van een lange en zware periode. In het boek deelt hij al zijn gedachtes en ervaringen sinds 2018. „Na het nieuws van Avicii ben ik dingen van me af gaan schrijven. Niet met de intentie om daar een boek over te maken, maar als verwerking voor mijzelf. Samen met psychotherapeut Sanne Winchester doken we later opnieuw in mijn leven. Een leven waarin ik ben en heb doorgedraaid. Maar mijn verhaal laat ook zien dat er hoop en een stip aan de horizon is.”

‘Blijf eraan werken’

Maar de dj benadrukt nog een belangrijke, en misschien wel de belangrijkste, reden van zijn boek. „Het is een ode aan mijn vriendin. Wij ontmoetten elkaar ooit in Italië en waren toen 15 en 17 jaar oud. We hebben veel samen meegemaakt, maar onze band is heel sterk. In augustus dit jaar gaan we trouwen.”

En voor eenieder die wellicht worstelt met zijn of haar mentale gesteldheid, adviseert Van Berkel: „Begin met praten. Met je buurman, hond of een psycholoog. Stap één is het te delen of van je af te schrijven. En ook al lijkt het soms ver weg, er is een stip aan de horizon. Blijf eraan werken, dan word je er namelijk voor beloond. Houd vol, je bent namelijk niet alleen.”

Vanaf 16 april is het boek Doorgedraaid in de boekhandels verkrijgbaar of online te bestellen via de website.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).

Herken je jezelf in deze eigenschappen of dit artikel en wil je hier met een professionele hulpverlener over praten? Praat dan gratis en anoniem met de MIND Hulplijn.

