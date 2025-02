Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Dit is de verrassende wetenschappelijke reden dat mensen blozen

Iedereen kent dat ongemakkelijke gevoel: je gezicht wordt warm, je wangen kleuren rood en je hoopt dat niemand het ziet. Blozen is een typisch menselijke reactie, maar waarom gebeurt het eigenlijk?

Nieuw onderzoek laat zien dat het anders werkt dan we dachten.

Meer dan alleen schaamte

Blozen wordt vaak geassocieerd met verlegenheid, schaamte of zelfs trots. Er is vrijwel niemand die eraan ontkomt. Maar hoewel we het fenomeen goed kennen, was er tot nu toe verrassend weinig bekend over de precieze oorzaak.

Lange tijd werd gedacht dat blozen te maken had met het nadenken over wat anderen van ons vinden. Dit zou betekenen dat complexe sociale en cognitieve vaardigheden nodig zijn om te blozen. Maar onderzoekers aan het Nederlands Herseninstituut hebben samen met de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit van Chieti bewijs gevonden dat die theorie niet helemaal klopt.

Hersenscans

Onderzoekers bestudeerden blozen met MRI-scans en temperatuurmetingen van de wangen. De deelnemers waren tienermeisjes, een groep die bekendstaat om hun gevoeligheid voor sociale situaties. Door hen te laten zingen en vervolgens beelden van zichzelf terug te laten kijken, werd blozen op een gecontroleerde manier onderzocht.

Wat bleek? De hersengebieden die actief werden tijdens het blozen, waren vooral het cerebellum (kleine hersenen) en visuele hersengebieden. Het cerebellum speelt normaal gesproken een rol bij beweging en coördinatie, maar wordt nu ook gelinkt aan emotionele verwerking. Opvallend genoeg was er weinig activiteit in de hersengebieden die betrokken zijn bij het begrijpen van andermans gedachten. De theorie dat we vooral blozen wanneer we bang zijn wat anderen van ons vinden, werd hiermee dus ontkracht.

Zelfbewustzijn

Volgens de resultaten van dit onderzoek, heeft blozen meer te maken met zelfbewustzijn. De deelnemers bloosden vooral omdat ze zichzelf zagen en wisten dat anderen hen ook konden zien. Met andere woorden: blozen lijkt een automatische reactie op het gevoel van blootstelling, zonder dat we ons bewust afvragen wat anderen van ons vinden.

Meer onderzoek nodig

De volgende stap? Onderzoeken wanneer jongere kinderen, die nog niet goed kunnen nadenken over de mening van anderen, blozen. Meer inzichten helpen bij het beter begrijpen van sociale reacties bij verschillende groepen, maar komen in de toekomst ook van pas om behandelingen te ontwikkelen voor mensen met sociale angststoornissen.

Vorige Volgende

Reacties