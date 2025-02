Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Waarom soms even helemaal alleen zijn goed voor je is, volgens nieuw onderzoek

Even helemaal alleen zijn: voor de één een droom, voor de ander een nachtmerrie. We associëren alleen zijn vaak met eenzaamheid, maar volgens nieuw onderzoek kan het juist goed zijn voor je mentale gezondheid.

Een avond alleen thuis. Geen afspraken, geen verplichtingen. Misschien voelt het eerst wat ongemakkelijk, maar wat als je dit moment gebruikt om even terug te denken aan een fijne herinnering?

Alleen zijn niet altijd slecht voor je

Volgens een recente studie van de Australian Catholic University kan het denken aan fijne herinneringen je mentale gezondheid een boost geven. Het onderzoek, gepubliceerd in 2025 in het wetenschappelijke magazine Journal of Personality, laat zien dat je door te reflecteren op momenten waarop je je goed en fijn voelde, alleen zijn kunt omzetten in een positief moment.

Voor de studie werden volwassenen gevraagd om een herinnering op te halen aan een moment waarop ze een belangrijk doel bereikten. Daarna moesten ze vijf minuten alleen zijn, zonder afleiding, en hun gedachten de vrije loop laten.

Wat bleek? Ongeacht of de herinnering draaide om persoonlijke groei of bijvoorbeeld om erkenning van buitenaf, zorgen beide soorten herinneringen voor een beter gevoel.

Ook bleek dat het terugdenken aan dingen die de mensen puur voor zichzelf en hun eigen geluk hadden gedaan, zorgde voor een boost in de stemming. Evenals terugdenken aan dingen die ze voor anderen én andermans geluk hadden gedaan.

Voldoening en energie

Met de resultaten van het onderzoek willen de onderzoekers mensen handvatten geven om beter alleen te kunnen zijn. Hoewel het niet lukte om een eenduidige strategie vast te stellen, is één ding duidelijk: alleen zijn hoeft niet ongemakkelijk of saai te zijn. Door bewust stil te staan bij positieve momenten uit je verleden, kun je een gevoel van voldoening en energie krijgen.

