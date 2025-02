Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Onderzoekers ontdekken ‘nieuw’ mogelijk signaal van narcisme

Onderzoekers hebben een mogelijk nieuw ‘signaal’ ontdekt waaraan je een narcistisch persoon zou kunnen herkennen. Volgens de bevindingen kan een narcist namelijk slecht tegen sociaal buitengesloten worden en hebben zij sneller en vaker het idee dat hen dat overkomt.

Wat is narcisme? Een narcist vertoont vaak egoïstisch gedrag, is dominant, wil bewonderd worden en heeft vaak een gebrek aan inlevingsvermogen. Mensen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis vinden zichzelf belangrijker dan anderen. Niet onbelangrijk is dat slechts een klein percentage mensen ook daadwerkelijk een narcistische persoonlijkheidsstoornis heeft. Narcistische trekjes komen vaker voor, maar het overgrote deel van de mensen is geen échte narcist. Pas dus op met het rigoureus opplakken van dat label. Het aantal narcisten in Nederland staat op 0,1 tot 6 procent. Van dit percentage is driekwart man. Het brein van een narcist werkt anders dan een niet-narcist. Bij een narcist richt een specifiek netwerk in de hersenen zich veel meer op de buitenwereld. In plaats van dat zij bij zichzelf te rade gaan, geven zij veelal anderen of de buitenwereld de schuld.

Onderzoek naar narcisme

BBC Science Focus schrijft over een nieuw onderzoek, dat gepubliceerd werd in de Journal of Personality and Social Psychology. De onderzoekers concluderen dat narcisten zich eerder buitengesloten voelen dan een gemiddeld persoon en negatiever reageren op subtiele sociale situaties. Ze kunnen het bijvoorbeeld persoonlijk opvatten als iemand geen blik terugwerpt of als een vriend een gedeelde herinnering vergeet.

Onderzoeker Christiane Büttner van de Universiteit van Bazel legt uit dat ‘je buitengesloten voelen’ een subjectieve ervaring is. „Die ervaring is gebaseerd op de perceptie van sociale signalen door het individu. Sommigen worden misschien opzettelijk buitengesloten, terwijl anderen misschien alleen maar denken dat ze worden uitgesloten, terwijl dat niet het geval is.”

Gevoeliger voor buitengesloten worden

Ze vervolgt: „Onze bevindingen suggereren dat individuen met een hoger niveau van narcisme gevoeliger zijn voor signalen van uitsluiting.”

De onderzoekers analyseerden gegevens uit meerdere enquêtes. Daaruit bleek dus dat mensen met een hoger niveau van narcisme zich significant vaker buitengesloten voelden dan mensen met een lager niveau van narcisme.

Opzettelijke afwijzing

In een reeks vervolgexperimenten bestudeerden onderzoekers mensen met verschillende niveaus van narcisme. Bij deze experimenten creëerden de onderzoekers activiteiten waarbij sociale uitsluiting plaatsvond, zoals het niet gekozen worden voor een sportteam, en bekeken zij de reacties daarop. Mensen met sterkere narcistische eigenschappen interpreteerden het genegeerd worden eerder als een opzettelijke afwijzing. Ze hadden ook de neiging om te overschatten hoe vaak ze werden uitgesloten.

Het kan dus interessant zijn om te observeren hoe iemand reageert op uitsluiting in een groep of tijdens een activiteit, bijvoorbeeld op een werkplek of in sociale groepen. Büttner kaart ook aan dat het kan zijn dat de verhoogde gevoeligheid voor uitsluiting eerder agressief gedrag opwekt bij mensen met een hoger niveau van narcisme.

