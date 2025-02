Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Werken de hersenen van introverten en extraverten anders? Dit zegt de wetenschap

De één mengt zich gemakkelijk in gezelschap en begeeft zich graag in allerlei sociale gelegenheden, terwijl dit voor een ander nogal vermoeiend kan zijn. De wereld bestaat namelijk uit extraverte en introverte mensen en ergens in het midden zit nog de ambivert. Maar wat gebeurt er in onze hersenen dat de één introvert en de ander extravert reageert?

Extraversie is een van de peilers van de zogenoemde big five, waar Metro wel vaker over schreef. De big five is bedoeld om persoonlijkheid te kunnen ‘meten’. Naast extraversie heb je ook vriendelijkheid, emotionele stabiliteit, ordelijkheid en openheid. Per dimensie kun je hoog, laag of ergens daar tussenin scoren. En je snapt, hoe hoger je scoort op het onderdeel extraversie, hoe extraverter je bent. Hoe lager je scoort, hoe introverter je bent.

Verschillen tussen introverte en extraverte mensen

Dimitri van der Linden is hoogleraar psychologie en legt aan Quest de verschillen tussen extraverte en introverte mensen uit. „Extraverte personen zijn meer naar buiten gekeerd. Ze zijn geneigd om andere mensen op te zoeken, naar feestjes te gaan en veel te praten. Introverte mensen zijn liever op zichzelf. Ze hebben minder behoefte aan sociaal contact en zijn vaak iets stiller.”

Extravert of introvert zijn, hoeft niet zwart-wit te zijn. Er zit namelijk ook nog behoorlijk wat tussen. Zit je in het midden tussen extravert en introvert? Dan noem je dat ambivert. „De persoonlijkheid zit in de aard van het beestje. Het kan in je leven wel iets veranderen, maar je kunt niet opeens van de ene kant van de schaal naar de andere kant gaan”, aldus de hoogelraat.

Beloningssysteem en prikkelverwerking in de hersenen

Maar wat maakt iemand nou extra- of introvert? Daar zijn verschillende theorieën over, legt Van der Linden uit. „Eén daarvan stelt dat het beloningssysteem in de hersenen daarmee te maken heeft. Extraverte mensen zouden een gevoeliger beloningssysteem hebben, waardoor ze meer geneigd zijn om (sociale) dingen te ondernemen.” Het beloningsgevoel dat je krijgt van deze activiteiten zou voor extraverte personen groter zijn.

De hoogleraar vervolgt: „Ook zou iedereen een optimale hoeveelheid prikkels hebben om binnen te krijgen. Te veel maakt je overprikkeld met te weinig ga je je vervelen. Het prikkelsysteem van introverte mensen zou volgens deze theorie actiever zijn.”

Andere hersenactiviteit bij introverten en extraverten

En volgens een andere theorie, van de Duitse psycholoog Jürgen Eysenck, zouden introverte mensen van nature een hoger niveau van hersenactiviteit hebben in bepaalde gebieden. Dit betekent dat ze minder prikkels nodig hebben om aan hun optimale hoeveelheid prikkels van de dag te komen. Extraverten zouden daarentegen juist op zoek gaan naar stimulatie om hun hersenactiviteit te verhogen, schrijft Quest.

Maleisische onderzoekers namen in een grote overzichtsstudie later de theorie van Eysenck onder de loep. Hun bevindingen ondersteunen de beweringen van Eysenck grotendeels. Extraverten hebben andere alfagolven dan introverten. Alfagolven weerspiegelen je hersenactiviteit. Hebben de golven een lage frequentie en hoge amplitude, dan wijst dat op een relatief laag opwindingsniveau. Dat bleek bij extraverte mensen vaker voor te komen. Ook vertoonden extraverte personen tijdens rust op bepaalde plekken minder hersenactiviteit dan introverten, schrijft het wetenschappelijke platform.

Verder onderzoek

Al lieten niet alle onderzoeken uit de overzichtsstudie dezelfde resultaten zien. Dit kan komen doordat veel studies zich richten op een beperkt aantal aspecten van extraversie en slechts een deel van de hersenfilmpjes gebruiken. Daarom is verder onderzoek naar het verband tussen hersenactiviteit en persoonlijkheid nodig, stellen de onderzoekers.







Reacties