Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Onderzoekers waarschuwen voor explosieve groei online gokken: ‘Toegankelijk en makkelijk’

Een wedje op een voetbalwedstrijd? Gokje wagen over de Formule 1? Of welke darter gooit tijdens een kampioenschap in de bullseye? In Nederland mag je online gokken. Maar Amerikaanse onderzoekers waarschuwen voor de gevaren van online gokken en de explosieve groei van de gokbranche én gokverslavingen.

Tegenwoordig klinkt er vaker vrees voor een verslaving aan moderne ‘genotsmiddelen’. Waaronder vapen, social media én online gokken. Ook klinisch psycholoog Paul van Deun waarschuwde eerder voor de gevaren van online gokken. „Vroeger moest je voor het gokken naar een casino toe en daar waren ook andere mensen die je konden zien en sociale controle uitoefenden. Tegenwoordig kun je je mobiel pakken en gokken, zonder dat iemand het hoeft te weten”, sprak hij uit.

Amerikaans onderzoek naar online gokken

Sinds 2021 is online gokken in Nederland legaal, schrijft Scientias. In Amerika is online gokken al langer toegestaan, namelijk sinds 2018. Daar keken onderzoekers naar de effecten van gokken op het internet en deden zij zorgelijke bevindingen.

In Amerika zetten gokkers inmiddels twintig keer zoveel geld in bij sportweddenschappen. De gokbranche verdient honderden miljarden dollars en het overgrote deel daarvan wordt online verdiend. Ook is de vraag naar hulp bij gokverslaving explosief gestegen. Sinds 2018 heeft de sector een enorme groei doorgemaakt.

Sterke toename gokverslaving

„Geld inzetten op sportwedstrijden zit diep in het DNA van onze samenleving verweven”, aldus onderzoeker Matthew Allen. „Overal zie je reclames, sociale media staan er vol mee en zelfs tijdens wedstrijden gaat het erover. Wat ooit een taboe was, is nu volkomen normaal geworden.” En dat terwijl een gokverslaving, met alle gevolgen van dien, op de loer kan liggen.

De Amerikaanse onderzoekers analyseerden tussen 2016 en 2024 de zoekopdrachten voor ‘gokverslaving’, ‘anoniem’ en ‘hulplijn’. Omdat volgens onderzoeker Davey Smith veel mensen niet openlijk praten over hun verslaving.

Amerikaanse staten waar sportweddenschappen zijn toegestaan, kregen direct te maken met een scherpe toename van het aantal hulpvragen.

Toegankelijk en gemak

Volgens de onderzoekers is online gokken verslavender dan bijvoorbeeld een ‘wedje doen’ bij een winkel en daar geld inzetten. En vooral gokken op sportwedstrijden is mateloos populair.

„Dit laat zien hoe groot de risico’s van online gokken zijn: de toegankelijkheid en het gemak ervan zijn ongeëvenaard”, zegt computerwetenschapper Adam Poliak. Wat klinkt als dezelfde soort boodschap die klinisch psycholoog Van Deun met Metro deelde.

Ingrijpen overheid

Volgens de onderzoekers is er nog te weinig kennis over de gevolgen van online gokken. Zij pleiten voor strengere regels. De onderzoekers opperen onder meer dat gokverslavingszorg gefinancierd moet worden met de belastinginkomsten van online gokken. Ook opperen zij voor reclamebeperking, net zoals dat bij alcohol en tabak gebeurt. Daarnaast adviseren de onderzoekers om zorgverleners beter op te leiden in het herkennen en behandelen van gokverslaving.

Ook onderzoeksleider John Ayers benadrukt ingrijpen van de overheid. „We moeten nú maatregelen nemen, anders betalen we later de prijs.”

Reacties