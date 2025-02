Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Hersenonderzoeker: als je je brein gezond wil houden, eet dan juist deze soort koolhydraten

‘Je koppie erbij houden’, is belangrijk. Niet gek dat artsen en deskundigen aanmoedigen om je brein gezond te houden. Zo ook deze hersenonderzoeker, die uitlegt dat ook onze koolhydraat-inname invloed heeft op de hersenen.

Ons brein is een zeer belangrijk orgaan in ons lichaam en we houden onze bovenkamer het liefst zo lang mogelijk bij de les. Eerder vertelde klinisch neuropsycholoog Roy Kessels wat je kunt doen om het risico op dementie te verlagen. Bekend is ook dat voeding invloed heeft op je brein. Zo schreef Metro eerder ook over breinvoer, waarmee je je hersenen fit houdt.

Hersenonderzoeker: ‘Veel voedingstoffen, weinig ongezonde koolhydraten’

Heather Sandison is hersenonderzoeker binnen de neurocognitieve geneeskunde en vertelt tegen CNBC over het belang van ons brein. Volgens haar is het belangrijk dat we onze hersenen voeden, niet beschadigen. „Je wilt je hersenen de voedingsstoffen geven die ze nodig hebben om te genezen, weefsels te herstellen, gifstoffen te bestrijden en neurotransmitters aan te maken, zodat ze zo lang mogelijk jong, scherp en energiek kunnen blijven.”

En dat betekent volgens de hersenkenner dat je voedingstof-rijke voeding moet nuttigen, met langzame koolhydraten. „Kies voedingsstoffen die de bouwstenen leveren en langzame koolhydraten om je bloedsuikerspiegel te helpen stabiliseren en de achtbaan van pieken en dalen te compenseren. Die achtbaan met pieken en dalen in jouw bloedsuikerspiegel veroorzaakt namelijk cognitiebeperkende bijwerkingen. Waardoor je duizeligheid, angst, vermoeidheid, prikkelbaarheid en een verminderde focus kunt ervaren.”

Dus, als je één ding in jouw eetpatroon wilt veranderen om jouw hersenen beter de beschermen? Dan begin je volgens Sandison bij bewustwording over de koolhydraten die je nuttigt. Die kun je volgens haar namelijk vervangen voor alternatieven met een lager koolhydraatgehalte.

Hoe zet je koolhydraten het beste in?

Voor als je nu denkt: ‘Maar ik heb toch koolhydraten nodig?’, dat klopt, de Gezondheidsraad en het Voedingscentrum adviseren ongeveer 200 tot 300 koolhydraten per dag voor een vrouw en 250 tot 400 koolhydraten per dag voor een man. Maar niet alle koolhydraten bieden dezelfde gezondheidsvoordelen. Ook de kwaliteit van de koolhydraten speelt namelijk mee.

Er is dus een onderscheid tussen gezonde en kwalitatieve koolhydraten en ongezonde koolhydraten. Onder het kopje gezonde koolhydraten kun je volkoren graanproducten als volkorenbrood, pasta, bulgur en zilvervliesrijst plaatsen. Ook peulvruchten, groente en fruit zijn gezonde koolhydraten. Onder ongezonde koolhydraten kun je bijvoorbeeld snoep, koekjes, chips, jam, witbrood, cornflakes, witte rijst, frisdrank en vruchtensap plaatsen.

Sandison legt uit hoe je die koolhydraten het beste inzet: „Bedenk dat het eten van fruit met een hoger koolhydraatgehalte, zoals druiven of watermeloen, na een vetrijke, eiwitrijke snack zoals Griekse yoghurt, zal verminderen hoe snel en hoeveel je bloedsuikerspiegel stijgt. Eet vetrijk en eiwitrijk voedsel als eerste tijdens de maaltijd en bewaar de opties met meer koolhydraten tot later.”

Ze oppert ook om bij snacks te kiezen voor koolhydraatarme opties. „Zoals komkommers, paprika, kaas, kokosyoghurt, pecannoten of walnoten. Snoepjes op een lege maag zorgen ervoor dat je bloedsuikerspiegel snel hoog wordt en vervolgens daalt. Over het algemeen voelt die daling van de bloedsuikerspiegel slecht aan en zorgt het er ook voor dat we hongerig worden.”

Bewust worden van wat je allemaal eet en drinkt

De hersenonderzoeker noemt op dat je je ook weer niet obsessief bezig hoeft te houden met het tellen van elke gram koolhydraten die je consumeert. „Maar vaak realiseren mijn patiënten zich niet hoeveel koolhydraten ze hebben gegeten.” Volgens Sandison doet deze bewustwording over je koolhydraat-consumptie een hoop goed. „Inclusief het verlagen van de glucose- en insulinespiegels (en dus het verminderen van ontstekingen).” Maar vergeet niet om ook voeding met veel vitamines, mineralen en andere voedingsstoffen te verhogen om de hersenen gezond te houden. Wellicht heb je iets aan deze ‘eiwitrijke’ en ‘koolhydraat-arme’ producten die voedingsdeskundigen tippen?

















