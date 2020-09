Meerderheid ervaart door coronacrisis psychische klachten: ‘Vooral jongeren lijden’

Voor een meerderheid van de Nederlanders is het leven er sinds de coronacrisis niet leuker op geworden. Mensen missen vooral contact, spontaniteit en zekerheid. Meer dan de helft zegt door de coronacrisis één of meerdere psychische klachten te hebben gekregen.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag op basis van een onderzoek onder ruim 25.000 leden van het eigen opiniepanel. Zij onderzochten hoe ons land ervoor staat op het gebied van geestelijke gezondheid, nu de eerste besmetting in ons land een half jaar geleden is.

Meer jongeren met klachten

60 procent zegt door de coronacrisis in toenemende mate last te hebben (gehad) van mentale klachten. Dit varieert van lichte effecten als piekeren en prikkelbaar zijn, tot serieuze verschijnselen als depressiviteit en paniekaanvallen.

Vooral mensen tot 35 jaar lijden mentaal onder de crisis: driekwart (74 procent) zegt tot nu toe last te hebben (gehad) van klachten. Daarmee zijn de geestelijke problemen van jongeren vele malen groter dan die van oudere leeftijdsgroepen.

Van de 65-plussers zegt 48 procent één of meerdere mentale klachten te hebben (ervaren). Volgens het opiniepanel is dat opvallend; de leeftijdsgroep met de meeste gezondheidsrisico’s heeft de minste mentale problemen.

Praktische zorgen

De meest voorkomende klachten onder jongeren zijn stress (40 procent), eenzaamheid (38 procent) en aanhoudende vermoeidheid (36 procent). Naarmate de crisis voortduurt, komen er meer jongeren met klachten bij. In april had 31 procent stress, had 19 procent last van vermoeidheidsklachten en was 26 procent eenzaam.

Het zijn vooral praktische problemen die invloed hebben. Onzekerheid over een huis of baan, extra werkdruk en de zorg voor jonge kinderen zijn veelgenoemde problemen. Maar ook weinig contact en het gebrek aan variatie daarin, de sleur en moedeloosheid over het einde van de crisis zorgen ervoor dat zij mentaal in de knoop komen.

Klap op sociale leven

6 op de 10 van alle ondervraagden in het onderzoek dat hun leven minder leuk is geworden door de crisis. Dit komt vooral door de klap op sociale leven. Zo mist driekwart (72 procent) het ontmoeten van mensen en 67 procent het gaan naar kleine bijeenkomsten, zoals feestjes en verjaardagen.

