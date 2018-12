Dit dieet houdt rekening met je bloedgroep

Paleo, veganistisch, glutenvrij, Atkins, koolhydraatvrij, detoxen met sapjes, suikervrij, keto. De afgelopen jaren hebben we heel wat diëten voorbij zien komen. Dankzij de kersverse echtgenote van Justin Bieber, is er weer een nieuw dieet onder de aandacht: het bloedgroep dieet. Aan Women’s Health vertelt Hailey Baldwin over haar eetgewoonten.

„Ik eet wel vlees, maar vooral lichter vlees als kip en kalkoen”, vertelt het model aan het vrouwenblad. „Ik heb problemen met mijn ijzerniveau dus helemaal vegetariër worden, zit er niet in. [...] Maar ik hou me aan het bloedgroepdieet. Dus het is logisch dat het een verschil maakt als je je eraan houdt.”

Hype

Is het bloedgroepdieet weer een zoveelste hype? Nieuw is het in elk geval niet, het dieet is ouder dan Hailey zelf. In de jaren ‘90 schreef natuurvoedingsdeskundige Peter D’Adamo het boek ‘Eat right for your type’. Hij linkt de reactie van eten in je lichaam direct aan je bloedgroep. Zijn conclusie is dat elke bloedgroep zijn eigen regels heeft als het om eten gaat. Het dieet zou helpen om gewicht te verliezen, je stoelgang gezonder maken en je algemeen gezonder maken.

Niet wetenschappelijk onderbouwd

Klinkt allemaal fantastisch, het is alleen niet wetenschappelijk onderbouwd, zegt Sian Porter tegen Elle. Zij is diëtist en woordvoerder bij de British Dietetic Association. De kans is wel groot dat je je er beter door voelt, vertelt ze. Dat komt voornamelijk omdat het advies voor elk bloedtype vooral meer groenten eten luidt, in combinatie met minder geraffineerde granen, bewerkt vlees, cafeïne en alcohol. Eigenlijk schrap je dus alles uit je eetpatroon dat je sowieso al niet te veel zou moeten eten. „Door je aan het bloedgroepdieet te houden, beperk je jezelf in wat je eet.” In het dieet kies je dus sneller voor gezonde maaltijden en eet je niet te veel.

Te weinig voedingsstoffen

Wel moet je volgens Porter opletten welke producten je allemaal laat staan. „Als je bijvoorbeeld normaal wel zuivel eet, moet je dat niet nu ineens gaan schrappen. Je moet het vervangen met iets dat er voor zorgt dat je genoeg calcium blijft binnen krijgen.” Dat geldt bij elke voedingsgroep die je schrapt. Kijk dus goed - eventueel met een professional - of je wel alle nodige voedingsstoffen eet en drinkt. Ze adviseert dan ook niet om zomaar dit dieet te gaan volgen.