Zo weet je of je écht honger hebt

Waarschijnlijk herken jij de momenten ook. Je hebt verschrikkelijk veel zin in een saucijzenbroodje, een berg chocola of een frietje. Het is vaak lastig om er dan achter te komen of je lichaam echt eten nodig heeft, of dat je gewoon lekkere trek hebt waar je niet al te vaak aan toe moet geven. Gelukkig zijn er manieren om erachter te komen of je echt honger hebt, of eet omdat je er gewoon zin in hebt.

Waarom eet ik?

Wanneer je de neiging hebt om te gaan eten, is het van belang dat je jezelf eerst een vraag stelt. Waarom wil ik eigenlijk eten? Is het bijna lunchtijd en was je ontbijt vandaag net niet genoeg? Of heb je veel ontbeten, tussendoortjes gesnaaid en heb je gewoon nog steeds zin in iets lekkers? Wanneer je jezelf die vraag elke keer stelt, leer je langzaam wanneer je lichaam eten nodig heeft en wanneer je je laat verleiden door de snoepjes in de kantoorkeuken of de advertenties en geuren op het (tank)station.

Dat is wel makkelijker gezegd dan gedaan. Professor Michelle May, auteur van Eat What You Love, Love What You Eat geeft in een artikel op Medium een handige vergelijking. ,,Je slaat niet af bij elk tankstation als je in de auto zit. Je checkt eerst of je nog genoeg brandstof hebt. Doe dat ook bij je lichaam: scan op symptomen van honger.” Het kan zijn dat je niet echt honger hebt, maar wordt verleid door reclames of geuren in de supermarkt.

Wat is honger?

Maar wat is honger dan precies? Ons lijf geeft een signaal af dat we moeten eten om in leven te blijven. Het is één van onze meest krachtige instincten. Zo krachtig dat we elke keer dat we eten zien, geneigd zijn het te consumeren. Zeker als we al een beetje trek hebben, denk bijvoorbeeld aan de keren dat je naar huis gaat na je werk- of schooldag en op het station wordt verleid tot een burger. ,,We zijn geprogrammeerd om te eten”, zegt voedingscoach Carola van Bemmelen. ,,Ons instinct, ik noem dat ons oerbrein – al ligt dat neurologisch gezien veel ingewikkelder - grijpt meteen in als we onszelf dingen ontzeggen. We moeten overleven en voortplanten.” Denk bijvoorbeeld aan de tafel die vol hapjes staat. Je hebt eigenlijk geen trek en toch blijf je dingen in je mond stoppen.

Je krijgt echt honger op het moment dat je minder hebt gegeten dan normaal. Je brein checkt je hormoonspiegel en controleert de voedingswaarden in je bloed. De reactie daarop kan zijn dat je teveel of de verkeerde dingen gaat eten. Gelukkig kun je dat wel controleren, al kost het wat tijd. Trek als je het eigenlijk niet nodig hebt, komt spontaan op of wordt getriggerd door een gebeurtenis. Vaak heb je een craving naar een specifiek soort eten en heb je daarna nog steeds trek. Je voelt je vaak schuldig of slap en bent pas tevreden als je helemaal vol zit.

Vind je triggers

Hoe zit het dan met echte honger? Dat komt niet spontaan op maar elke dag rond hetzelfde tijdstip als je een ritme hebt. Is je avondeten al jarenlang om zes uur, dan is de kan groot dat je om zes uur ook echt honger hebt. Eet je al jarenlang twee uur later, dan heb je waarschijnlijk ook pas rond acht uur honger en rond zes nog niet. Je maag voelt dan leeg, je hoofd kan licht aanvoelen of pijn doen. Je wordt moet, geïrriteerd en kan echt alles eten. Wanneer je vol genoeg zit, kun je met gemak weer stoppen met eten.

Eet je toch vaak de hele dag door en heb je het gevoel dat je teveel eet? Probeer er dan achter te komen waarom je precies eet. Is het uit verveling, heb je stress of slaap je slecht? Misschien heb je last van je darmen of zijn je hormonen uit balans. Als je weet waarom je snaait, kun je er in kleine stapjes wat aan doen.

Zo voorkom je snaaibuien

Oh, en die snaaibui op het station aan het einde van je dag? ,,Aan het einde van de dag als je vermoeid bent, is je bloedsuikerspiegel lager. En vaak heb je ook gewoon honger”, vertelt diëtiste Berdien van Wezel. Haar tip: ,,Het vier uur soep-momentje is helemaal niet zo raar. Sla dat niet over en eet tussen drie en vier in de middag een gezond tussendoortje om snacken te voorkomen. Dat kan vanalles zijn: fruit en bouillon, rijstwafels, brood of gebonden soep, crackers met kaas, iets dat echt even vult zodat je gezond weer even vooruit kunt.”