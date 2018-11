Wat is het Pioppi-dieet?

Wie zich als internetwetenschapper een beetje verdiept in eten in de avond, weet inmiddels dat een lekkere bak kaas of ander zwaar eten vlak voor het slapengaan eigenlijk niet zo’n goed idee is. Maar het eten van cottage cheese - of huttenkaas - blijkt juist wél weer een goed plan te zijn. In het British Journal of Nutrition hebben wetenschappers een onderzoek gepubliceerd waaruit blijkt dat huttenkaas voor het slapengaan je op termijn kilo’s kan kosten.

Boost voor je lijf

Cottage cheese is laag in calorieën en geeft een boost aan je metabolisme, spieren en je algemene gezondheid. Zelfs wanneer je in bed ligt, claimen de wetenschappers. Het is een bekende theorie dat eten voor het slapengaan juist voor éxtra kilo’s zorgt omdat je lichaam het als vet opslaat. Maar bij proteïnerijke producten, zoals huttenkaas, is dat dus niet het geval.