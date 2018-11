Vijf grote misverstanden over duurzaam eten

Doe maar lekker duurzaam! Afgelopen jaar gaf bijna de helft van de mensen aan op duurzaamheid te letten bij het kopen van producten. Maar even eerlijk: wat houdt duurzamer eten nu eigenlijk precies in?

Het initiatief DOE MAAR LEKKER DUURZAAM van de Nationale Postcode Loterij, Unilever en Albert Heijn streeft ernaar dat mensen vaker bewust kiezen voor een duurzamere maaltijd. Daarbij heeft het voor mens, dier en milieu een hoop voordelen én biedt het mogelijkheden voor elke portemonnee. Als je bij het boodschappen doen kiest voor duurzamere producten, help je daarmee de wereld en draag je dus bij aan het behoud van onze planeet. Natuurlijk gaat dat in kleine stapjes: te beginnen met het aankaarten van misverstanden. We legden er vijf voor aan Anniek Mauser, directeur duurzaamheid bij Unilever.



Anniek Mauser. / Peter Bak

1 Duurzaam eten is duur

Als we aan duurzaam eten denken, denken we al snel dat duurzamer meteen duurder is. Maar niets is minder waar: duurzamer eten is er voor elke portemonnee. Er zijn genoeg opties voor mensen die (wat) minder te besteden hebben. Duurzaam wil eigenlijk zeggen: efficiënter en slimmer. Tijdens de productie betekent dit met minder hulpstoffen zoals water, energie en pesticiden, meer gewas per hectare produceren. Thuis betekent dit de juiste hoeveelheden kopen en koken, met andere woorden: het voorkomen van voedselverspilling én wat minder vlees eten. Op die manier hoeft duurzamer eten dus helemaal niet duur te zijn.

Rookworst en Magnum

Veel merken staan juist voor die duurzaamheid en bieden duurzamere producten aan in verschillende prijsklassen. Hoe herken je ze? Check je boodschappen eens op de speciale keur- en kenmerken voor duurzaam geproduceerde producten, zoals het Rainforest Alliance keurmerk op Lipton thee of Magnum ijs, het Beter Leven keurmerk op Rondeeleieren of Unox rookworst, maar ook het duurzame landbouwprogramma van Unilever op producten van bijvoorbeeld Knorr. Je hoeft niet meteen je hele boodschappenlijst aan te passen, maar je zou kunnen beginnen met een paar producten en ontdekken dat het betaalbaar blijft.

2 Duurzaam eten is hetzelfde als biologisch eten

Nee nee, duurzaam is veel meer dan dat. Biologisch is één manier van duurzamer eten. Bij biologische producten wordt er bijvoorbeeld niet gebruikgemaakt van chemische bestrijdingsmiddelen, kunstmest en gentechnologie. Bij duurzaam geproduceerde producten gaat het om de balans tussen dierenwelzijn, arbeidsomstandigheden en impact op de natuur.

3 Alleen verse producten zijn duurzaam

Fout! Diepvriesgroenten zijn soms bijvoorbeeld zelfs duurzamer dan verse groente. Conserveermethoden, oftewel manieren om voedsel langer houdbaar te maken zoals invriezen en drogen, kunnen er juist voor zorgen dat bepaalde voedingsstoffen in producten beter bewaard blijven en dus niet verloren gaan als je het wat langer laat liggen. Bovendien maakt het producten veel langer houdbaar en voorkom je daarmee voedselverspilling.

4 Duurzaam eten betekent geen vlees eten

Het eten van minder dierlijke eiwitten is absoluut belangrijk, zowel voor mens als planeet, maar dat betekent niet dat je het (bijna) volledig moet schrappen uit je voedingspatroon. Eet bijvoorbeeld één of meerdere dagen in de week geen vlees. Een dag zonder vlees wordt vaak gezien alsof er iets mist, terwijl er genoeg alternatieven zijn die maken dat je kunt blijven genieten van je avondeten.

5 Duurzaam eten is ingewikkeld en het aanbod is beperkt

Het aanbod op het gebied van duurzamer eten is veel breder dan de meeste mensen zich realiseren. Voor velen is het onbekend terrein en daarom wordt gedacht dat er niet veel opties zijn. Toch is duurzamer eten met alledaagse recepten heel goed te doen en dat hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn. Met de actie DOE MAAR LEKKER DUURZAAM doen al 1500 duurzamere producten mee. Knorr, Unox en Bertolli bijvoorbeeld, maken in producten allemaal gebruik van duurzaam geteelde groenten en kruiden en Knorr geeft op al haar wereldgerechten vegetarische receptalternatieven. Zo bestaan er nog veel meer voorbeelden. Dus: eitje toch, duurzamer eten?

