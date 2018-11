Is het ontbijt de belangrijkste maaltijd van de dag?

Is het ontbijt echt de belangrijkste maaltijd van de dag? Wellicht ken je het gezegde: 'Ontbijt als een keizer, lunch als een koning en dineer als een bedelaar'. Doe je dit niet, dan zul je zogezegd met je grijpgrage handen in zakken chips en pakken koek graaien. Maar klopt deze stelling eigenlijk wel?

Over het ontbijt wordt veel gezegd en geschreven. Typ je in een zoekmachine ‘ontbijt’ in dan levert dat je meteen tientallen resultaten op, waarvan de meeste onderzoeken inderdaad laten zien dat het ontbijt belangrijk is voor je gezondheid. Daar staat tegenover dat er net zoveel onderzoeken te vinden zijn waaruit juist het tegendeel blijkt.

De voordelen van ontbijten

Een onderzoek uit 1999, gepubliceerd in het tijdschrift Physiological Behavior, laat zien dat mensen die niet ontbijten sneller zijn uitgeput naarmate de dag vordert, en dat deze mensen in een geheugentest slechter scoorden dan mensen die wel ontbeten.

Uit een onderzoek uitgevoerd in 2013 volgt dat kinderen die niet ontbijten slechter scoren in bepaalde tests dan kinderen die dat wel doen. Ook zouden mensen die wel ontbijten een meer stabiele BMI hebben dan mensen die het ontbijt laten staan.

Een stabieler BMI, en een beter geheugen lijken niet de enige voordelen te zijn van een goed ontbijt iedere ochtend. Zo werd onlangs in het tijdschrift Appetite een onderzoek gepubliceerd waaruit duidelijk werd dat het overslaan van je ontbijt een verhoogd risico op een depressie tot gevolg heeft.

„Vanuit dieetkundig oogpunt pleiten we voor een ontbijt, want het trekt je metabolisme al vroeg op de dag op gang. Wie niets eet, moet op zijn reserves van de voorbije dagen teren. Maar dat is niet voor iedereen evident, met een flauw gevoel, concentratiemoeilijkheden en hoofdpijn als gevolg. Bevorderlijk voor je gewicht zou ik zo’n ontbijtloze dag daarom niet durven noemen: als je flauw bent van de honger, ziet de inhoud van de snoepautomaat er wel héél aanlokkelijk uit” aldus diëtiste Tanja Callewaert.

De waarheid ligt in het midden

Maar dat het ontbijt de belangrijkste maaltijd van de dag is, is volgens Callewaert niet juist. „De waarheid ligt in het midden. Het idee achter het gezegde: ‘Ontbijt als een keizer, lunch als een koning en dineer als een bedelaar’, is dat wie ’s ochtends veel eet, een hele dag de kans krijgt om de ingenomen energie opnieuw te verbranden. Maar anno 2018 is dat niet meer aan de orde: we hebben er gewoonweg niet meer de tijd voor. Daarnaast neemt het aantal zittende banen toe, en valt die beweging in de praktijk dus dik tegen. An sich maakt het tegenwoordig dus nog maar weinig uit hoe je de calorieën verdeelt. Als de som op het einde van de dag maar klopt.”

Het is volgens de diëtiste ook meer dan prima om in plaats van te ontbijten als keizer, te dineren als een keizer. „Vooral wat je eet de portiegrootte en de manier waarop je jouw avond doorbrengt is belangrijk.” Het hangt dus maar net van jouw levensstijl af welke manier van ontbijten, lunchen, of dineren voor jou werkt. Kijk dus naar jouw manier van leven, en zolang je eetgedrag binnen de perken blijft is er niet veel aan de hand.