Met deze zes tips eet jij straks ook meer groenten

Een gevarieerde en gezonde levensstijl wordt ons telkens maar op het hart gedrukt. Maar in de praktijk blijkt dat soms best lastig. We haasten ons overal naartoe en eten snel even iets onderweg of halen wat tijdens de lunchpauze. Groenten willen er helemaal nog wel eens bij inschieten. Metro zet zes praktische tips om meer groenten te eten op een rij.

Hoeveel groenten heb je dan eigenlijk nodig? Het Voedingscentrum adviseert dagelijks minimaal 250 gram groenten te eten. Daarbij moet je er rekening mee houden, dat je groente lichter kan worden door de bereiding. Rauwe spinazie van 250 is gekookt niet meer zoveel. Je kunt je groenten het best vers, voorgesneden of uit de diepvries halen. Wil je naast lekkere groenten ook nog wat bijdragen aan het milieu, kijk dan eens of er een streekwinkel in je buurt zit. Daar kun je - vaak ook nog eens vrij goedkoop - groenten uit de buurt krijgen. Dat smaakt vaak nóg lekkerder dan uit de supermarkt!

Soep

En dan bedoelen we niet de soep die je uit een blik of zak haalt, maar zelfgemaakte soep. Klinkt als een hoop werk, maar met een vriezer en een berg vershoudbakjes, heb je zo dagelijks wat extra groenten binnen. Snij een berg van je favoriete groenten klein, bak even aan met wat ui en knoflook en zet net onder water met bouillon. Laat tien tot twintig minuten koken - afhankelijk van de groente die je hebt gekozen - en pureer met een staafmixer.

Dat ga je natuurlijk niet op je werk of school doen. Zorg daarom dat je vijf afsluitbare bakjes hebt waar precies één portie soep in kan. Trek er op zondagavond een uurtje voor uit, bewaar de bakjes in de vriezer en neem er elke dag eentje mee naar je werk. Naast je dagelijkse bammetje heb je wat extra groenten én iets warms. Vooral in de herfst helemaal niet verkeerd.

Salade uit een potje

Je kunt een kant-en-klare salade halen bij de supermarkt in plaats van een lunch. Maar lekkerder is natuurlijk als je hem zelf maakt. Bijkomend voordeel: je weet precies wat er in zit. Geen onnodig ongezonde ingrediënten dus. Mocht je op de zondagavond wat meer tijd hebben, dan kun je prima vijf salades prepareren. Heb je tussen de middag behoefte aan koolhydraten? Voeg er dan gerust (volkoren) pasta, rijst, quinoa, couscous of een andere vuller toe.

Erg lastig is dat niet. Het is vooral van belang dat je de natte ingrediënten, zoals de dressing, komkommer en tomaat, onderin doet. Dan stapel je de steeds drogere ingrediënten op en bewaar je de salade in een glazen weckpot in de koelkast. Let wel op dat je snel bedervende ingrediënten los meeneemt. Denk daarbij aan avocado, ei, vlees en vis. Die kun je beter niet al te lang in de pot bewaren. Je kunt er ook voor kiezen de dressing los mee te nemen. Blijft je salade nog frisser!

Wraps

Wraps een dinergang? Heus niet. Ze zijn heerlijk als lunch. Wel vooral ideaal als je de avond voor je werk- of schooldag tijd hebt om je lunch klaar te maken. Wraps blijven niet lang fris. Zorg ook dat je de natte ingrediënten er als laatst op doet.

Wat er dan allemaal op kan? Alles wat je maar kunt bedenken. De ingrediënten van een salade die je eerder maakte, een restje van het eten van gisteren of experimenteer met (vegetarisch) kipnuggets, tomaatjes en verse spinazie. Als jij het kunt bedenken, kan het op een wrap.

Groentenpasta of groentenwraps

Naast de gewone gedroogde pasta, heb je tegenwoordig ook pasta op basis van linzen, groente erwten of pompoen. Ook heb je wraps en pizzabodems die gedeeltelijk bestaan uit groenten. Het zijn niet de ingrediënten die je groenten vervangen, maar ze dragen toch een klein steentje bij. Kom je dus nét niet aan je groenten, kies dan eens voor een andere basis!

Wil je écht heel veel meer groenten eten? Kies dan voor verse groentenpasta of groentenrijst. Je kunt zelf courgettes raspen tot spaghettieslierten of bloemkool vermalen tot rijst, maar je kunt het in de meeste supermarkten ook kant en klaar kopen. Zorg wel voor wat extra proteïnen zodat je lang genoeg vol zit en niet alsnog naar die chocoladereep grijpt...

Een tussendoortje

Natuurlijk zijn koekjes, chips en bouillon heerlijk als tussendoortje, maar je kunt één van deze tussendoortjes ook vervangen door groenten. Dip bijvoorbeeld wortels in een bakje hummus of eet wat cherrytomaatjes of reepjes paprika. Het kost even tijd om eraan te wennen, maar we beloven je dat dit écht een hele goede tip is. Meer vezels, minder suiker en daardoor minder cravings naar zoetigheden die ervoor zorgen dat je je ongezond kunt voelen.

Skip gerust een dagje

Lukt het je een dagje niet om aan je 250 gram te komen? Raak vooral niet in paniek. Probeer de volgende dag wat meer te eten of neem gewoon een keer je verlies. Een gewoonte veranderen kost tijd. Het is dus helemaal niet erg als jij je 250 gram-quotum een keer niet haalt. Morgen is er weer een dag!