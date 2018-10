Dit betekenen je sugar cravings écht

Een zak snoep leegeten of een reep chocola verorberen, soms kún je gewoon even niet anders. Toch probeert je lichaam je iets duidelijk te maken als je sugar cravings hebt. Er zijn verschillende redenen dat je je soms even niet meer kunt in houden.

Magnesiumtekort

Mocht je de behoefte hebben om chocola te eten, dan kan het zijn dat je een tekort hebt aan magnesium, zegt wetenschapper Susan Yanovski van het National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases volgens MyFitnessPal. Een tekort aan magnesium kan ervoor zorgen dat je prikkelbaar bent, slecht slaapt en een hoge bloeddruk krijgt. Bij stress kan chocola dus een goed idee lijken, de suiker in die overheerlijke reep zorgt dat je insuline piekt en je daarna weer een dip krijgt. Je kunt beter kiezen voor noten, zaden en bonen.

Verslaving of gewoonte

Suiker geeft je hersenen hetzelfde effect als drugs of alcohol: het laat dopamine los. Als je stopt met dagelijks suiker consumeren, zullen je hersenen daar even aan moeten wennen. Het kan dus simpelweg een gewoonte of zelfs een verslaving zijn om suiker te willen eten. Probeer je hersenen te belonen met een alternatief. Denk bijvoorbeeld aan een (half) uurtje sporten om hetzelfde gevoel te krijgen. Hoewel de motivatie voor de snoeppot leegeten waarschijnlijk makkelijker te krijgen is dan naar de sportschool gaan, heb je er op lange termijn wel veel meer profijt van.

Geen balans in je darmen

Je hersenen en je darmen werken heel nauw samen. Je sugar craving kan het gevolg zijn van een disbalans tussen de bacteriën in je darmen. Het kan bijvoorbeeld aangeven dat je spijsvertering niet goed functioneert. Helaas maakt suiker dat niet beter, ondanks dat je lijf erom lijkt te schreeuwen. Sterker nog, in een onderzoek kwam bioloog Jeffrey Gordon erachter dat je darmen afhankelijk kunnen worden van je besuikerde snacks. Suiker kan er zelfs voor zorgen dat je darmen niet meer zitten te wachten op gezondere alternatieven. Gelukkig is het ook om te draaien: zorg dat je producten met probiotica eet. Dat zijn vooral gefermenteerde producten als yoghurt, zuurkool en kimchi.

Te weinig rust

We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: rust is verschrikkelijk belangrijk. Je kunt niet constant pieken, soms moet je even een pauze inlassen. Kun je daarna weer productief verder én heb je als het goed is minder sugar cravings. Slaap en rust is namelijk een reden dat je graag naar de suikerrijke frisdranken grijpt. Als je productief wil zijn maar dat niet bent, geeft suiker je een korte kick. Het lijkt een topidee, maar helaas verval je daarna dus weer in de suikerdip.

Een tip van auteur Alex Soojung-Kim Pang is om vijftien minuten buiten te wandelen. Hij noemt wandelen een bewust moment van rust. Voordeel is dat je wat extra daglicht meepakt, extra fijn nu de donkere dagen er weer aankomen.

Een verkeerd eetpatroon

Balans is alles als het gaat om eten. We hebben niet voor niets een schijf van vijf. Het is belangrijk dat je gezonde vetten, koolhydraten en eiwitten goed balanceert in je maaltijden. Schroom dus niet een avocado of eitje bij je lunch toe te voegen en doe rustig aan met alle koolhydraatrijke producten die je misschien gewend bent. Wanneer je de juiste balans hebt gevonden voor je lichaam - dat is per persoon soms verschillend - zul je merken dat je sugar cravings afnemen. Kom je er zelf niet uit? Schakel een professional in die je verder kan helpen in je zoektocht.

Eigenlijk komt het voorkomen van je sugar cravings weer neer op het advies dat we vaker geven. Eet gezond en gevarieerd, sport regelmatig, rust genoeg én geniet ook nog genoeg van het leven door wel af en toe die reep chocola te pakken. Maar deel ‘m de volgende keer met je vrienden of collega’s zodat er niet teveel voor je overblijft om te snaaien.