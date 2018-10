Ben & Jerry's komt met anti-Trump-ijs

IJsmerk Ben & Jerry’s komt met een nieuwe ijssmaak: PeCan Resist. Onmiddellijk gaven ze toe dat het niet om zomaar een smaak ging, maar dat het anti-Trump-ijs is. Volgens merkexpert Paul Stamsnijder gaat het om een controversiële politieke uiting die erg bij het merk past.

PeCanResist, oftewel, We Can Resist (wij kunnen weerstand bieden), heeft als doel vier uitgesproken Trump-kritische organisaties te steunen. Namelijk het anti-racisme-initiatief Color of Change, Honor the Earth, een organisatie dat pleit voor duurzaamheid, Women’s March, zij zetten zich in voor de positie van vrouwen in de politiek, en tot slot de Nota, een platform dat zich inzet voor progressieve idealen aan de Mexicaanse grens.

De opbrengst van de nieuwe smaak zal ten goede komen aan deze organisaties. „Bij Ben & Jerry’s vinden we dat we niet langer kunnen zwijgen over het beleid van president Trump in de Verenigde Staten. Een beleid dat tientallen jaren van vooruitgang afbreekt op het gebied van discriminatie, gendergelijkheid, klimaatverandering, LHBTQIA-rechten, en vluchtelingen-en immigratierechten” aldus een woordvoerder van het ijsmerk.

Passen bij het merk

Dat een ijsmerk zich mengt in de politiek is volgens Stamsnijder geen vreemde zaak. „Het past in een bredere trend” aldus Stamsnijder. „Merken van nu durven positie in te nemen, ook tegen de president. Tot een paar jaar geleden was de algemene regel dat bedrijven a-politiek zouden moeten zijn, maar nu geldt ‘brands should take a stand’.”

De merkexpert benadrukt dat de boodschap wel moet passen bij het merk, en daar is in dit geval wel degelijk sprake van. „Het past bij de identiteit van het merk. Ze hebben altijd al gezegd dat er een boodschap achterzit. Je koopt niet een ijsje, maar je associeert je met een beweging.”

Nike

RTL Nieuws schrijft dat het ijsmerk zich eerder al eens inzette voor homorechten, vrede, vluchtelingen en racisme. Het merk is sinds 2000 onderdeel van het Nederlandse Unilever. Het moederbedrijf wilde echter niet reageren op de bekendmaking van de achterliggende boodschap van de nieuwe smaak.

Het ijsmerk is overigens niet het eerste bedrijf dat de strijd aangaat met de Amerikaanse president. Nike ging ze voor door Colin Kaepernick boegbeeld te maken van een reclamecampagne in de VS.