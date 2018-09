Wat is ongezonder: een broodje kaas of een tosti?

Misschien is het een vraag die je jezelf al tijden stelt, of misschien heb je er nog nooit eerder aan gedacht. Wij waren in ieder geval heel benieuwd, want wat is ongezonder: een tosti kaas of een boterham met kaas?

In tegenstelling tot wat veel mensen denken is gesmolten kaas niet minder slecht voor je dan een gewone plak kaas. Door het smelten van de kaas verandert namelijk niet de samenstelling van vetten. Volgens onze collega’s van Elle Eten betekent dit dat een tosti evenveel calorieën bevat als een dubbele boterham met kaas.

Lekker dippen

Wat de tosti dan wel weer een ongezondere lunch maakt is die oh zo noodzakelijke klodder ketchup. Voor velen is een goede dip onmisbaar bij een krokante kaastosti. Daar komt bij dat een tosti naast een plak kaas, vaak belegd wordt met allerlei andere, minder gezonde ingrediënten.

Ook kan het zijn dat je na het eten van je tosti juist meer honger hebt dan wanneer je twee boterhammen met kaas hebt gegeten. Dit komt omdat het voor je lichaam makkelijker is om gesmolten kaas en geroosterd brood te verwerken.

Verleiding weerstaan

Het is dus aan jou. Sta je sterk genoeg in je schoenen om de verleiding van een tweede tosti te weerstaan, of je eet dan liever een derde boterham met kaas? Wij vinden het overigens helemaal niet verkeerd mocht je ervoor kiezen je tweede tosti op te smikkelen. Zouden wij namelijk ook doen.