Wat broodnodige uitleg over brood

Brood, wij Nederlanders eten het bijna allemaal. Het lijkt echter steeds meer aan populariteit te verliezen. Zo zou brood dikmakend zijn en draagt het niet bepaalt bij aan een afwisselend eetpatroon. Hieronder zetten we op een rijtje waarom een boterham voor ontbijt of lunch toch een goed idee is.

Allereerst natuurlijk omdat er veel vezels in brood zijn verwerkt. Het hangt wel af van wat voor soort brood je eet. Er zijn veel verschillende soorten broden. Naast het bekende wit brood en bruine brood, is er volkoren brood, maar ook zuurdesembrood. In tegenstelling tot wat je misschien dacht is bruin brood niet altijd gezonder (lees: meer vezels) dan wit brood.

Bruin en wit

Omdat bruin brood gezonder oogt, wordt er in veel gevallen mout gebruikt om het brood bruin te kleuren. Dit betekent niet altijd dat er meer vezels in het brood zitten. Pas als het brood de naam bruinbrood draagt, dan is voldaan aan de wettelijke definitie, en is er in dat geval wel sprake van echt bruin brood (met dus meer vezels). Een volkoren brood is slechts volkoren als er hele graankorrels in het meel verwerkt zijn. Ook in dit brood zijn veel vezels opgenomen.

Dan is er nog zuurdesembrood. Dit is het eerste soort brood ooit gemaakt. Het is brood zonder gist, gemaakt met alleen meel en water. Door de afwezigheid van gist heeft het brood meer tijd nodig om te rijzen en is het wat steviger. Zoals de naam al doet vermoeden wordt het brood zuurdesem genoemd omdat het wat zuur kan smaken. Het is een een voedzaam en vezelrijk brood en bevat door het productieproces geen gluten. Goed om te weten voor mensen met een glutenallergie.

Vezels en koolhydraten

Brood bestaat naast vezels ook uit koolhydraten. Koolhydraten zitten ook in pasta, aardappelen en rijst en worden gezien als dikmakers. Toch hebben we deze boosdoeners nodig om onze energiemotor draaiende te houden, maar net als in veel andere gevallen geldt ook hier: nuttig met mate.

Af en toe een bruine boterham bij het ontbijt of bij de lunch is dus best een goed idee. Zoals bekend draagt een vezelrijk dieet bij aan een goede spijsvertering, en zolang je af en toe afwisselt met een kom soep, of een salade is dit best goed te doen.