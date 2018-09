Kombucha: wat is het nou eigenlijk precies?

Kombucha, een drankje afkomstig uit Oost-Azië van meer dan tweeduizend jaar oud. Het was vooral populair omdat het genezende eigenschappen zou hebben en kwam uiteindelijk via handelsroutes in Europa terecht. Wellicht heb je het al eens op de menukaart zien staan bij dat ene hippe tentje, of heb je het in de schappen zien liggen bij de supermarkt. Maar wat is er nou eigenlijk waar van die gezondheidsvoordelen en wat is het drankje precies?

Wat is het?

Kombucha wordt gemaakt van groene en zwarte thee. Aan dit mengsel wordt suiker toegevoegd dat gerfementeerd wordt door een levende startercultuur. Dit is een soort pannenkoek die bovenop het theewater ligt, steeds boller wordt en op een paddenstoel gaat lijken. Dit wordt ook wel SCOBY genoemd, symbolic colony of bacteria and yeast.

Onze collega’s van Elle Eten schrijven dat dit proces essentieel is. „Die levende startercultuur bestaat uit bacteriën en gisten die van dit brouwsel uiteindelijk kombucha maken. De suiker die is toegevoegd wordt als het ware opgegeten door de bacteriën en gisten worden omgezet in zuren, enzymen, vitamine B en vitamine C.” Dit heeft tot gevolg dat er na dit brouwproces uiteindelijk minder suiker overblijft.

Cola en Fanta

Of het gezond is of niet, is moeilijk vast te stellen. Er is namelijk nog maar weinig onderzoek gedaan naar de gezondheidsvoordelen van het drankje. Wel zou het drankje een ontgiftende werking hebben en goed zijn voor je immuunsysteem. Daar komt nog bij dat het drankje vol zit met antioxidanten en probiotica.

Al met al kan dus gezegd worden dat een glas kombucha een betere keuze is dan een glas cola of fanta, omdat er minder suiker in zit. Maar ook hier geldt dat je er niet teveel van moet drinken.