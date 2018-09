Alles wat je nog niet wist over koffie

Het is ruim anderhalf jaar geleden dat er fans op de stoep sliepen in De Pijp. Daar openden Ron Simpson en Julien Zaal The Avocado Show. Vanaf dag één is het een enorm succes. Met de tweede vestiging in Amsterdam Zuid gaan ze niet voor een hype. ,,Dat is vooral een goede spot voor de locals, geen toeristentrekpleister.”

Alleen maar avocado’s

Een restaurant waar de lat opnieuw is gelegd, antwoordt Simpson als je hem vraagt wat The Avocado Show nou eigenlijk is. ,,Dat het lekker is, is even vanzelfsprekend als dat het mooi is. En alles op basis van avocado, een monorestaurantconcept. De laatste vijf jaar is dat een trend, je focust je op één ding. Denk aan kip, kreeft, de hamburger of salades. Wij hebben dat gedaan met avocado. Dat werkt in de breedte, hamburgers blijven natuurlijk hamburgers. Met avocado kunnen we echt alles, hartig en zoet, warm of koud en poke bowls tot salades of ei.”