'We moeten weer verliefd worden op werken in horeca'

Er staan meer dan duizend vacatures open in de horeca. Het personeelstekort was nog nooit zo groot: begin 2018 had één op de vijf restaurants hier last van. Drie jaar geleden ging dit nog om vier procent. „Dat heeft twee redenen”, vertelt sectorbestuurder FNV Horeca Edwin Vlek aan Metro. „Ten eerste komen er ontzettend veel horecabedrijven bij, ten tweede is werken in de horeca een stuk minder aantrekkelijk geworden.”

Dit alles heeft flinke gevolgen: het personeel dat wél werkt, maakt flink wat kilometers, restaurants zijn gedwongen hun terras (deels) te sluiten of zelfs een gehele extra sluitingsdag in te voeren, omdat ze wegens onderbemanning de drukte niet meer aankunnen. Er zijn dringend meer mensen nodig, maar waar haal je hen vandaan?

„Vroeger had je slechts een paar horecazaken, maar nu heb je er zo veertig in een woonplaats met een volledige keuken”, vertelt Pieter Boone (57), eigenaar van strandpaviljoen Berkenbosch in Oostkapelle, Zeeland. Boone zit met zijn handen in het haar en weet niet waar hij zijn personeel vandaan moet halen. „Mijn personeel gaat met zijn allen tegelijk op vakantie”, vervolgt hij. „Daarbij staan sporten en verjaardagen hoger op het prioriteitenlijstje dan werken.” Gezien hij onderbemand is, is hij genoodzaakt zijn terras gedeeltelijk te sluiten deze zomer.

Slecht imago

Dat de horeca een stuk minder aantrekkelijk is geworden, komt niet uit de lucht vallen. „Jongeren denken sneller: ‘Waarom ga je niet vakken vullen? Dan werk je gewoon van 9-tot-5 en kun je ’s avonds zonder zorgen naar de verjaardag toe'”, gaat Vlek verder. „In de horeca kan het natuurlijk voorkomen dat je bij slecht weer een uur van tevoren wordt afgebeld, en bij lekker weer je op zaterdag en zondag moet komen opdraven.”

Het is dus belangrijk om een goede, hechte club te creëren en altijd in gesprek te blijven met je werknemers, zodat ze zich gewaardeerd en gehoord voelen. „De werknemers moeten het gevoel hebben, dat ze onderdeel zijn van het geheel. Dan zullen ze op een verjaardag pronken met hun leuke baan, dan gaat het balletje vanzelf rollen.”

Ook Strandpaviljoen Surf en Beach in Katwijk kampt met personeelstekort, maar dat heeft voornamelijk te maken met de groei van het bedrijf. „De mensen die hier rondlopen, werken hier al een aantal jaar: het is een hele vaste club”, vertelt Sales en Marketingmanager Margriet van Dijk. „Ik probeer het personeel altijd te betrekken. Dit betreft nieuwe initiatieven, maar ook verkopen zoals het feit at er afgelopen weekend 11.000 drankjes door hen ingeschonken en uitgeserveerd zijn."

Heus niet iedereen is ontevreden. Hester Dijkstra (28) weet namelijk hoe leuk het is om te werken in de horeca. „Via uitzendbureau’s werk ik in verschillende zaken in Amsterdam, maar ik zou graag bij een vast restaurant willen werken. Gezien er een groot aanbod is, word ik steeds kieskeuriger. Ik wil het perfecte tentje om te werken.”

Een investering, geen kostenpost

„Een werknemer is juist een investering, geen kostenpost”, vervolgt Vlek. „Werknemers zijn je grootste goed. Het is belangrijk dat ze gehoord worden en dat je in gesprek kunt gaan met elkaar.” De overtuiging is dat je vervolgens trots personeel in dienst hebt en zo makkelijker aan nieuwe werknemers komt. „Het is een prachtig vak”, vervolgt Vlek. „We moeten weer verliefd worden op werken in de horeca."