Deze foodtrucks moet je proberen op festival Trek

Het is even een paar dagen wat minder heet, maar komend weekend mogen we ons weer verheugen op tropische temperaturen. En wat is er nou fijner in een warm weekend dan samen met je vrienden of familie aan de borrel? Precies. Schuif de stoelen en tafels maar weer naar buiten of zet de picknickmand klaar voor in het park, met deze borrelplankjes steel jij namelijk de show.

En dan maakt het helemaal niet uit of je na het werken nog even snel langs de supermarkt fietst voor een snelle vrijmiboplank of dat je de tijd hebt voor boodschappen en kokkerellen. Leonie van Gewoon wat een studentje 's avonds eet bedacht er eentje voor de mensen zonder tijd en Sabine van Oh My Foodness maakte er eentje voor de bourgondiërs.

Supersnelle zomerse borrelplank 2.0