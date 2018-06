Plastic Attack: een aanval op supermarkten

Is het je wel eens opgevallen hoeveel plastic verpakkingen er in de supermarkt te vinden zijn? Er zit plastic om paprika's, tomaten, vlees, wc-rollen, snoep, pasta en ga zo maar door. Daarom zijn er over de hele wereld vandaag Plastic Attacks georganiseerd, waarbij actievoerders hun inkopen uitpakken aan de kassa en het plastic afval achterlaten in de supermarkt. Het doel? Winkels laten nadenken over alternatieven.

Twintig landen

De Plastic Attacks worden dit jaar in meer dan twintig landen georganiseerd, maar in België pakken de demonstranten de attack het grootst aan, schrijft de NOS. Supermarkten in 27 steden worden daar 'aangevallen' door een paar honderd anti-plastic-activisten.

Elisah Pals van Zero Waste Nederland organiseerde zaterdag een Plastic Attack in Breda. „We willen helemaal van het plastic af. Daarvoor heb je bewustzijn bij de klant nodig en moet je supermarkten aansporen om hun manier van verpakken te heroverwegen.”