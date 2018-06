Nederlanders zijn Europa's grootste terrashangfans

Sta je bij de kleinste zonnestraal al te popelen om het terras op te duiken? Maar lukt het je steeds vaker niet om een plekje te bemachtigen? Niet zo gek. Nederlanders zijn namelijk de grootste terrashangfans van Europa.

En ook eten doen we steeds vaker liever buiten dan binnen. IENS, waar je je restaurantreservering door kunt geven, meldt dat er steeds meer mensen een plekje op het terras reserveren. In 2017 steeg het aantal reserveringen bij restaurants met een buitenterras met twintig procent.

Romantisch diner

We hangen er niet alleen graag met vrienden of familie, het terras blijkt voor velen ook uitermate geschikt als locatie voor een romantisch diner of een diner date. Als Nederlanders blijken we daarin een grote uitzondering op de rest van Europa. We zijn opvallend romantisch tijdens onze terrassessies.

In totaal was een derde van de reserveringen in Europa bij een restaurant mét terras. In Nederland overtroffen we dat flink: ruim 70 procent van de reserveringen was op een plek met terras. Daar geven we overigens niet veel meer uit dan normaal. Met een gemiddeld bedrag van €33 per persoon ligt dit in lijn met wat de Nederlander de rest van het jaar spendeert.

Reserveren om te dineren

Reserveringen maken we vooral voor het diner, zo'n 70 procent van de reserveringen was voor het avondeten. Dan eten we het liefst iets uit de Franse of Mediterraanse keuken. Op het terras geven gasten de voorkeur aan flaneren met vrienden en familie in tegenstelling tot zakendiners. Uit het onderzoek blijkt dat enkel de Nederlanders het terras zien als geschikte date locatie, wie wist dat de Nederlander zo romantisch is?