In Amerika kun je een augurkenslushie krijgen

De laatste dag van de lente is alweer bijna aan zijn eind en dat betekent - hopelijk - nog meer zon en warmte! En dus nog meer manieren om te zoeken naar verkoeling. Eén van onze favoriete manieren om dat te doen is toch wel met ijs.

Lekker afkoelen

We lopen dan ook graag met een slushie aan onze lippen (uiteraard wél met een duurzaam rietje natuurlijk). Of het nou cola of aardbei is, dit ijskoude suikerbommetje kan ons op z’n tijd wel bekoren. In Amerika zijn ze er ook gek op, en besloten ze een nieuwe smaak toe te voegen. Bij de Sonic Drive-In kun je een slusspuppie in augurkensmaak krijgen.

Bevroren augurkensap

De Sonic Drive-In is een Amerikaans restaurant waar je je auto parkeert en aan je opengerolde raampje wordt bediend. Deze week werd het augurkendrankje geïntroduceerd. ,,De gasten van Sonic houden ervan om avontuurlijke en grappige smaken te proberen. Dus we hebben er een missie van gemaakt om het beste van die twee werelden te bedenken!”, laat de keten weten.

De nieuwe slushie wordt geheel in stijl geserveerd in augurkenpotten. De reacties op de zure slushie zijn nogal wisselend. De één kan niet wachten ‘m te proberen, de ander walgt van de nieuwe smaak.

Geheim recept

Metro UK heeft contact gezocht met Sonic om te kijken wat het geheim van de slushie is, en vooral ook of er echt augurkensap wordt gebruikt. ,,Het is heel simpel, augurkensap is grappig en niets is meer zomers dan een Sonic Slush”, laat Scott Uehlein, vicedirecteur van de keten weten. ,,We wisten dat deze smaak wat zou doen met de smaakpapillen van onze gasten. Sommigen vinden het geweldig, andere krabben zich achter de oren. In elk geval is het enorm leuk om te zien dat mensen proeven en hoe ze reageren.”

Het geheime recept van de slushie, heeft Metro UK helaas niet weten te ontrafelen. Maar zelf augurkensap en ijs in een blender stoppen en een beetje experimenteren kan natuurlijk geen kwaad. Augurkensap schijnt hét middel te zijn tegen een kater, perfect voor na een zomers avondje stappen!