Hoe kan het dat we emotie-eten tijdens stress?

Momenten waarop de stress compleet toeslaat, herkennen we allemaal. Iedereen gaat hier echter anders mee om: sommige mensen krijgen geen hap door hun keel terwijl andere mensen juist alle keukenkastjes opentrekken. Chips, pizza's en toastjes met brie gaan zonder pardon 't mondje in. Hoe kan dit?

Patat, patat, patat!

Heb je tijdens een stressmoment ontzettend veel zin in zout eten? Helemaal niet raar. Doordat je lichaam bij het eten van zout een kick krijgt, kan het zijn dat je een enorme trek hebt in bijvoorbeeld pizza’s of patat. Deze vorm van comfortfood doet je daarbij denken aan je kindertijd, waardoor het op dat moment veel troost kan bieden.

Chocolade als je beste vriend

Heb je juist ontzettende cravings en ontzettend veel zin in suiker? Ook niet raar! Stress beïnvloedt namelijk je bloedsuikerspiegel. Onder stress maakt je lichaam meer adrenaline en cortisol aan. Die twee hormonen spreken de suikerreserve in je lever aan en laten zo je bloedsuikerspiegel stijgen. Op deze manier kom je dus in een suikerpiek terecht. Je belandt echter na deze piek weer in een enorm dal, waardoor je daarna wéér behoefte hebt aan suikerrijk eten.

De keukenkastjes opentrekken: emotie-eten

Onder stress raken de balans tussen de hormonen die voor het verzadigingsgevoel zorgen en de hormonen die voor het hongergevoel zorgen, helemaal verstoord. Om precies die reden kan het dus voorkomen dat je tijdens een stressmoment in één uur twee zakken chips naar binnen werkt op de bank, aldus HLN.

Zorg daarom altijd goed voor jezelf

Zorg altijd goed voor jezelf: een gezond lichaam kan tijdens stress simpelweg gemakkelijker op reserveren teren, waardoor je minder gevoelig bent voor de effecten.