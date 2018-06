Eten we gezonder door social media?

'Ambachtelijk brood' of verpakkingen met plaatjes met veel fruit erop: het zet consumenten op het verkeerde been. De Europese consumentenkoepel BEUC wil daarom dat er regels komen. De informatie op verpakkingen verbloemt veel over de feitelijke kwaliteit of inhoud van de voeding of drank.

BEUC heeft onderzoek van consumentenorganisaties in tien EU-landen geanalyseerd en gebundeld. „Het is opvallend dat bijvoorbeeld een 'ananas- en kokosnootsapje' in werkelijkheid nog niet voor een derde uit dit fruit bestaat”, aldus BEUC-directeur Monique Goyens. Er wordt ook gretig gebruik gemaakt van concentraten, smaakmakers of puree in koekjes of yoghurt die volgens de verpakking boordevol gezond fruit zitten.

Eerlijke informatie