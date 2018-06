Een wijn van €600 proeven en volop kleine feestjes

Wijn is fijn: dat vond ook de organisator van het Bacchus Wijnfestival dat dit weekend voor de vijfde keer plaatsvindt in het Amsterdamse Bos. Organisator Gerard Zwijnenberg houdt zich normaal bezig met de organisatie van Sensation. ,,Maar hier wordt met net zoveel passie aan gewerkt!”

Ook voor klein

Eenieder die een liefde heeft voor een goed glas wijn, is dit weekend welkom bij Bacchus. “Al verwachten we niet veel bezoekers van onder de 18, tenzij ze enorm fan zijn van Rob Black, aka GirlsLoveDj’s, die staat bij ons achter de draaitafels”, vertelt Zwijnenberg. ,,Echt kleine kinderen hebben we dan wel weer iets te geks voor: een speciale hoek met allerlei gekke feestjes en speciale activiteiten zodat ze zich een paar uur kunnen vermaken. En de ouders – op een paar meter afstand en met een goed glas wijn – eveneens.”

Sensation Whine

Zwijnenberg organiseert voor ID&T al meer dan tien jaar evenementen, waaronder al vier jaar de vormgeving van Sensation. Totaal andere koek dan een gezellig wijntje drinken in het Amsterdamse Bos dus. ,,Maar qua passie wordt er net zo hard aan dit evenement gewerkt als aan een Sensation hoor, dus wat dat betreft is het goed te vergelijken”, zegt Zwijnenberg lachend.

Foto: Bacchus Wijnfestival Facebook

,,Nee, alle gekheid op een stokje: het is natuurlijk totaal iets anders, ook qua bezoekers. Op Bacchus zien we ieder jaar veel dezelfde gezichten langskomen: 70 procent van de bezoekers keert terug. De gemiddelde leeftijd is hier 32 jaar en er lopen ontzettend veel vrouwen rond: ook 70 procent. Overigens komen hier ook best veel gezinnen, die ga je op een Sensation natuurlijk niet zien.”

Hoe hij ooit op het idee kwam om een wijnfestival te organiseren? ,,Ik drink zelf graag wijn en was op een wijnreis in Frankrijk. Toen ik daar een dorpje was dat totaal in het teken van wijn stond, snapte ik niet dat we in Nederland nog geen leuke evenementen rondom wijn waren. Ik besloot daar een stokje voor te steken, maar deed eerst nog een opleiding tot vinoloog. Daarna introduceerde ik Bacchus, en nu zijn we inmiddels dus toe aan het vijfde jaar.”

Verjaardagsfeestje

Die verjaardag moet gevierd worden en dat doet Bacchus dan ook met – zoals Zwijnenberg het noemt – ‘kleine feestjes’ op het festivalterrein. ,,Zo hebben we een proeverijtje en als je raadt welke wijn bij welke fles hoort, krijg je een confettishower. Voor de kinderen is er een tent waar ze zich kunnen verkleden, en ieder kind dat binnenkomt wordt ontvangen alsof het jarig is. Of schuif aan bij Bar Weinig, waar je dus een heel klein laagje wijn en een miniscuul beetje eten krijgt van gastkok als Maxim Hartman.”

Foto: Bacchus Wijnfestival Facebook

Tekenend voor het evenement is volgens Zwijnenberg de enorme hoeveelheid vaste mensen die er rondlopen op het terrein. ,,Zoals ik al zei is het publiek terugkerend, maar ook qua team hebben we na 5 jaar bijna alleen maar mensen die er vanaf het eerste moment bij waren. En dan gaat het over de security tot aan de kassamedewerkers. Alle leveranciers werken vanaf het eerste jaar mee. Dat maakt het beregezellig!”

Arme sloeber ook verzadigd

Is dit festival met delicate wijntjes allemaal wel te betalen voor de arme studenten onder ons, vragen we ons af. ,,Je kunt het zo duur maken als je zelf wilt”, aldus Zwijnenberg. ,,We schenken glazen wijn van 3 euro per glas. En ja, dan hebben we het echt over een volledig glas van 12,5 centiliter. Maar je kunt ook glazen van 24 euro per stuk drinken. Dat is wel een stukje decadenter ja…”

Foto: Bacchus Wijnfestival Facebook

Of we hem zelf bij de peperdure wijnen zien staan vanaf vanavond, daar kan Zwijnenberg kort over zijn: ,,Tijdens het evenement drink ik niet. Mocht er iets gebeuren, dan moet ik natuurlijk wel stand-by staan om het te kunnen regelen. Maar mocht je mij vrij rond laten lopen dan beland ik ook niet per se bij de megadure wijnen hoor. Vorig jaar kreeg ik na afloop van het evenement een glas wijn in mijn handen gedrukt uit een fles van 600 euro. Gek genoeg vond ik de wijn dankzij alle spanning die los kwam en de positieve roes die ik had best lekker, maar zéker niet het lekkerste glas dat ik heb gehad. En als het evenement goed is verlopen smaakt die zondagavond eigenlijk elk glas wijn mij goed.”

Het Bacchus Wijnfestival vindt dit weekend plaats op 8, 9 en 10 juni en volgend weekend op 15, 16 en 17 juni in het Amsterdamse Bos.