Anne, Erik en Floor willen Nederland leren koken

Staat je Instagram-account vol met #foodporn maar willen de volgers niet echt komen en de foto’s ook éigenlijk niet echt lukken? Vrees niet langer. Er is namelijk een crowdfundingsactie gestart om amateurfoodies de kans te geven een professional te worden.

Waar Nederland Eet begon ooit als een platform waar restaurants in Amsterdam werden gerecenseerd. Maar de ambities van Floor Eizema, Anne Stokvis en Erik Vermeulen liggen inmiddels een stuk verder. Ze willen Nederland leren koken. Dus, dachten ze, we verzamelen topchefs, culinaire journalisten en sommeliers bij elkaar om Nederland te leren koken.

Eetclub

Want laten we eerlijk zijn, voor veel van ons schiet uitgebreid koken er vaak bij in. We hebben een druk werkleven, zijn veel op pad of koken gewoon niet zo graag. Met de Waar Nederland Eet CLUB hopen ze ons dat wél te leren. Ze vergelijken het aanstaande programma - mochten ze de crowdfunding halen - met een personal trainer. Heb je een sportdoel, dan betaal je ook iemand om je daarbij te helpen. Onder meer top chefs en foodprofessionals Harold en Karin Hamersma, Schilo van Coevorden, Yvette van Boven, Luc Kusters en Moshik Roth verzorgen de lessen.

Topchefs

De motivatie van de drie is dat men kan leren van topchefs. ,,Hun creativiteit, passie en kennis zijn goud waard voor iedereen die de volgende stap wil zetten in zijn of haar culinaire carrière. Of je nou een fanatieke hobbyist bent of dat je van eten en drinken je werk wil maken: als je wil leren van dé foodprofessionals van Nederland, dan is de CLUB voor jou de ideale plek.” Van dat ‘van drinken je werk maken’ worden wij in elk geval wel blij.

Anne en Floor hebben inmiddels van onder andere uit eten gaan hun werk gemaakt: sinds 2015 delen ze restaurantrecensies op hun Instagramaccount @waaramsterdameet.