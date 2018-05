Rotterdam krijgt officieel een kipfestival

We dagen je uit: probeer net zo grappig te zijn als Gabbers. Of grappiger!

Roué Verveer, Martijn Koning, Najib Amhali en Ali B zullen op 29 en 30 juni de ene na de andere grap de Ziggo Dome in slingeren. Zij doen dat in een nieuwe formatie tijdens de derde Gabbereditie. Koop je kaarten met 20 euro korting via Metro.

Maar… zijn Metrolezers misschien wel net zo grappig of zelfs grappiger dan deze vier comedians? Wij twijfelen daar uiteraard niet aan, maar we dagen de lezer wel uit. Vorige week kondigden we het in een interview met het kwartet heren al aan: er komt een wedstrijd ‘Ben jij net zo grappig als Gabbers?’

Stel, Gabbers voor je neus

„Geef de lezers een opdracht mee, dat werkt het beste. Donald Trump bijvoorbeeld”, zegt Martijn Koning. En met een lach: „Of Gabbers zelf natuurlijk. Pak ons maar hard aan.” De opdracht daarom deze keer: stel, de vier Gabbers staan voor je neus. Welke grap óver hen (of over een van de vier) zou je vertellen?

Inzenders van een onvervalste Gabbersgrap maken kans op 5x2 vrijkaarten voor een van de Ziggo Dome-shows. Maar, misschien nog wel belangrijker, bij plaatsing van je grap in Metro of op Metronieuws.nl verdien je uiteraard eeuwige roem!

Meedoen? Mail dan je grap naar marketing@metronieuws.nl.

Kaarten met korting

Metrolezers kunnen naast de prijsvraag profiteren van een speciale kortingsactie van deze krant en Gabbers. Kaarten voor de shows op 29 en 30 juni in Ziggo Dome bestel je via www.gabbers.nl. Metrolezers krijgen 20 euro korting voor elke rang! Dit door de vouchercode metro (met kleine letters) in te voeren.

Lucky hour

Elke Gabber-donderdag wordt tussen 12.00 en 13.00 uur bovendien het Gabbers Lucky Hour gehouden. Wie vandaag tijdens dat uur kaarten met de metrocode bestelt, maakt kans op een gratis fastlane bij Ziggo Dome.