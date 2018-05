Groenten eten als ontbijt? Zo doe je dat!

De zwaarste tijd voor scholieren in het laatste jaar is aangebroken. Deze week zijn de examens begonnen en moet er nog héél even gepresteerd worden voor de reisjes naar Lloret de Mar en Renesse beginnen.

Hoewel het natuurlijk de bedoeling is dat er maanden van tevoren al geleerd is, zullen er ook heel wat nachten worden doorgehaald om nog even de laatste stof in het hoofd te stampen. Maar hoe blijf je in het heetst van de strijd aan energie komen? Eten is daarin een belangrijke factor.

Koffie en thee

Wellicht herinner je je eigen eindexamen nog. Zat je met snoepgoed op tafel of koos je voor de gezonde opties? Bezorgdienst Deliveroo besloot een onderzoek te doen naar wat scholieren nou eigenlijk knabbelen tijdens de toetsing. Het blijkt niet alleen om eten te gaan: er is tijdens het studeren ook ruimte voor liters thee en sloten koffie.

Snoep of fruit

In elk geval vinden scholieren eten een goede manier om er een beetje bij te blijven, dat vindt namelijk zo’n 70 procent. Er is echter weinig consensus over wat er dan gegeten moet worden. De ene helft gaat voor de gezonde varianten van smoothies, fruit en groenten, de andere helft van de leerlingen houdt zichzelf liever op de been met taart, snoep en chocolade. De helft van alle tieners drinkt daar koffie of thee bij. Energiedrankjes doen het ook goed.

De snacks zorgen dan ook voor een gat in de hand: scholieren geven gemiddeld het dubbele uit aan eten in de laatste weken van de middelbare schooltijd. Meestal gaat het om kant en klare snacks.

Examen tijdens de Ramadan

Het is deze examentijd niet voor iedere scholier het geval. Een kleine groep scholieren zal het tijdens de toetsen zonder eten of drinken moeten doen in verband met de Ramadan. Hoe kom je de examens dan het beste door? We vroegen het aan @SafaTweets, die zelf ook meedoet aan de Ramadan.

Zorg in elk geval voor een voedzaam ontbijt, adviseert ze. ,,Als ik een werkdag vol lange afspraken heb tijdens de Ramadan, eet ik havermout met yoghurt. Ik probeer tijdens zonsondergang - verspreid over de uren - genoeg water te drinken zodat er voldoende vocht wordt opgenomen en vastgehouden.” En, tipt ze: ,,Ook bananen en dadels zijn erg voedzaam!”