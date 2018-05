Borrelen op het terras: zo (on)gezond is het

Huisje boompje beestje maakt plaats voor drankje, nootje, feestje. Met deze temperaturen duiken we massaal het terras op. Maar wat doen al deze biertjes, wijntjes, bitterballen en nacho’s met onze gezondheid?

Het is 16.00 uur en je bent wel toe aan een borrel. Je hebt met vrienden afgesproken in de stad en bestelt een witbiertje of wijntje. Heerlijk! Dan krijg je honger. Je bestelt wat nootjes ‘want straks ga je nog avondeten’ en uiteindelijk besluit je om nog even te blijven hangen. Je seint naar de ober voor nog een drankje, wat nacho’s en ‘ach, ook maar een portie kaasstengels’. Goed voor je humeur, maar minder goed voor de zwembandjes.

Hoe voorkom je deze cravings?

„Het is heel simpel”, vertelt Anne Haakmeester van Fannetiek aan Metro. „Je moet gewoon niet met een lege maag op het terras gaan zitten. Eigenlijk dezelfde regel als met boodschappen doen, dat is ook niet verstandig met een hongergevoel.” Lastig wel, want als je de hele dag in de stad hebt rondgeslenterd heb je geen hele maaltijd bij je. „Dan moet je gewoon sterk zijn”, vervolgt Haakmeester. „Je moet gewoon van dat broodmandje afblijven.”

Wat moet je dan bestellen?

„Gelukkig zijn er nu veel veganistische en vegetarische restaurantjes waar je wel wat gezondere dingen hebt. Die bevatten over het algemeen meer groenten en volkoren producten”, vertelt Haakmeester. „Maar het is vooral de alcohol die het ‘m doet. Als je dan tóch alcohol wil drinken kun je het beste voor een prosecco of Gin Tonic gaan”. Maar liever blijf je van de alcohol af. „Alcohol legt je vetverbranding stil. Je lichaam wil namelijk eerst al dat gif verbranden, daarna pas de rest. Daarom tikt een broodje shoarma ook altijd extra aan na een avond stappen.”

Zoveel calorieën bevat je borrelhap en drankje

Ieder pondje gaat door het mondje, daarom een klein beetje bewustwording op basis van de calorieëncheck van het Voedingscentrum. Hoeveel calorieën bevatten alle lekkernijen die we op het terras tot ons nemen?

• Eén bitterbal met mosterd: 62 calorieën

• Eén portie stokbrood met kruidenboter: 64 calorieën

• Eén handje borrelnootjes: 135 calorieën

• Eén portie tortilla’s met salsa: 80 calorieën

• Eén kaasstengel: 165 calorieën

• Eén droge witte wijn: 101 calorieën

• Eén vaasje: 135 calorieën

Shit. En nu?

Een vrouw van 70 kg verbrandt met een uur hardlopen zo’n 730 calorieën, een man van 80 kg ongeveer 834 per uur. Voor één bitterbal moet je dus ongeveer twaalf minuten hollen. Eet je zo’n vier bitterballen op het terras? Dan moet je dus ruim drie kwartier rennen. En dan hebben we het nog niet eens over de biertjes gehad.

Balen, maar kunnen we zo’n portie bitterballen als een zonde beschouwen? Absoluut niet. Haakmeester: „Als we het hebben over balans is er natuurlijk geen nood aan de man. Een keertje mag wel, vooral als je al de hele dag door de stad hebt geslenterd.”